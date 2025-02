Google Pixel 7a è al prezzo minimo storico su Amazon: è accessibile per tutte le tasche

Se siete in cerca di uno smartphone Google Pixel 7a a un prezzo valido, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 45%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 509€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma.

I dettagli su Google Pixel 7a

Vediamo ora la scheda tecnica dello smartphone Google Pixel 7a:

Dimensioni: 152 x 72,9 x 9 mm

152 x 72,9 x 9 mm Peso: 193,5 grammi

193,5 grammi Display: AMOLED da 6,1" Risoluzione FHD+ 1080 x 2400 Refresh rate a 90 Hz Aspect Ratio 20:9

System on Chip: Google Tensor G2

Google Tensor G2 GPU: Mali-G710 MP7

Mali-G710 MP7 RAM: 8 GB di tipo LPDDR5

8 GB di tipo LPDDR5 Storage: 128 GB di tipo UFS 3.1

128 GB di tipo UFS 3.1 Fotocamere posteriori: Principale Wide 64 MP, f/1,89 Grandangolare Ultra-Wide 13 MP, f/2,2 120°

Fotocamera frontale: Principale Wide 13 MP, f/2,2 95°

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e

802.11 a/b/g/n/ac/6e Bluetooth: 5.3 con A2DP/LE/aptX HD

5.3 con A2DP/LE/aptX HD Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Barometro, Prossimità, Luce Ambientale, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Barometro, Prossimità, Luce Ambientale, Impronta Digitale Colori: Grigio antracite Bianco ghiaccio Celeste Corallo

Batteria: 4385 mAh

4385 mAh Memoria e prezzo: 8 GB RAM + 128 GB | 509€



I contenuti della confezione di Google Pixel 7a

In questa confezione non è presente un caricatore per il Google Pixel 7a. Troverete solo il cavo USB e l'adattatore. La consegna non è immediata, ma facendo ora l'ordine è possibile mettere al sicuro il prodotto al prezzo attuale, in attesa della spedizione.