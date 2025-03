Oltre a Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog pare stia lavorando da tempo a un nuovo gioco segreto

Un noto insider ha recentemente riferito che Naughty Dog sta lavorando da tempo a un nuovo gioco ancora non annunciato e rimasto segreto finora, insieme a Intergalactic: The Heretic Prophet , di cui ancora non si sa nulla ma che aprirebbe prospettive interessanti.

Svelato il director, ma il gioco non sarebbe The Last of Us 3

Il misterioso gioco di Naughty Dog in sviluppo da tre anni sarebbe diretto da Shaun Escayg, già director di Uncharted: L'Eredità Perduta, e si tratterebbe di un titolo ancora da annunciare ma potrebbe appartenere a una serie nota.

Il pensiero va a The Last of Us Parte 3, ma sembra non sia questo il caso, considerando che l'ipotesi è stata subito scartata dall'insider: "Naughty Dog ha un secondo progetto (non è The Last of Us Parte 3), diretto da Shaun Escayg (Uncharted: The Lost Legacy, Avengers)", si legge nel messaggio, "È in sviluppo da tre anni".

Escayg è stato un elemento fondamentale in Naughty Dog per diversi anni, prima di passare a Crystal Dynamics per un po' di tempo, ma è poi tornato al team PlayStation nell'aprile 2021, dunque se le tempistiche sono reali avrebbe avviato il nuovo progetto poco tempo dopo il suo rientro.

La sua direzione potrebbe far pensare anche a un possibile ritorno di Uncharted, sebbene la serie sembrava non avere molto futuro almeno all'interno di Naughty Dog, ma l'ipotesi sarebbe affascinante.

Il fatto che The Last of Us 3 sia sostanzialmente escluso alimenta peraltro i dubbi sull'esistenza del terzo capitolo come progetto presso il team, già emersi quando Neil Druckmann aveva riferito che la serie potrebbe essere definitivamente conclusa, in una sua recente intervista sulla serie TV, ma la sua non era certo una chiusura assoluta.