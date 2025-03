Apple MacBook Air da 13 pollici con chip M4 (modello 2025) è in sconto poco dopo l'arrivo su Amazon

L' Apple MacBook Air da 13 pollici con chip M4 (modello 2025) è ora in promozione tramite Amazon Italia , poco tempo dopo l'uscita. Le offerte di oggi portano il dispositivo a circa 1194€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 1.249€. La promozione è valida solo sul colore indicato.

Le caratteristiche del MacBook Air del 2025

Questo modello di Apple MacBook Air propone uno schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, con videocamera 12MP Center Stage, tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale, rendendolo perfetto per le riunioni e le videochiamate con gli amici.

I contenuti della confezione del Apple MacBook Air

Sotto la scocca trovate il chip M4 che garantisce fluidità e velocità in tutte le funzioni. La batteria promette inoltre 18 ore di utilizzo: in questo modo potete usarlo da mattina a sera e ricaricarlo solo una volta rientrati in casa. MacBook Air ha due porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe, un jack per cuffie, il Wi Fi 6E e il Bluetooth 5.3. Inoltre permette di collegare fino a due monitor esterni.