Atomfall si mostra con il trailer dei riconoscimenti della stampa

Rebellion ha pubblicato il tradizionale trailer con i riconoscimenti della stampa per Atomfall, il controverso survival post-apocalittico realizzato dallo studio inglese e disponibile da alcuni giorni su PC, PlayStation e Xbox, in quest'ultimo caso senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Game Pass.

Come è possibile vedere, il video raccoglie tante valutazioni molto positive nei confronti del gioco, sebbene in realtà le reazioni siano state tendenzialmente miste: alcune testate sembrano aver adorato questa interpretazione del genere offerta dagli autori di Sniper Elite, altre hanno espresso delle perplessità.

Tra i punti di forza del titolo Rebellion c'è senza dubbio la sua peculiare ambientazione, un'Inghilterra del nord alternativa, ferita da un disastro nucleare che ha dato vita a un'ampia zona di quarantena al cui interno si muove un po' di tutto: dai mercenari senza scrupoli ai mutanti.

È all'interno di questo contesto che si muove il protagonista dell'avventura, un sopravvissuto che si ritrova in questo luogo senza ricordare come ci sia arrivato ma comprendendo ben presto che dovrà darsi da fare se vuole restare in vita.