The Last of Us Parte 2, Laura Bailey ha parlato delle minacce di morte ricevute

Laura Bailey, che in The Last of Us Parte 2 interpreta il personaggio di Abby, ha parlato nel documentario Grounded 2: The Making of The Last of Us Part 2 delle minacce di morte che ha ricevuto da parte di alcuni utenti.

I fatti risalgono ai tempi del clamoroso leak di The Last of Us Parte 2, quando numerosi video di gameplay sono finiti online, rivelando eventi centrali della trama che hanno mandato diversi fan su tutte le furie.

"Ogni volta che andavo online era la stessa storia", ha raccontato l'attrice. "Minacce di morte, frasi intimidatorie. Le peggiori, quelle che sembravano più serie, le giravamo a chi di dovere per assicurarci che non provenissero da qualcuno che viveva nelle vicinanze."

"Hanno minacciato persino mio figlio, che è nato nel corso della lavorazione. Sì, è stata dura, molto dura. Ma sapete una cosa? In fin dei conti, in qualche modo... mi ha insegnato a tenere le distanze. Mi spiego?"