Apparse le pagine Xbox di The Last of Us, Ghost of Tsushima e altri giochi PS5, ma non per il motivo che credete

Nelle ultime ore, alcuni utenti hanno segnalato la comparsa in rete di presunte pagine dello store di Xbox dedicate a esclusive console PlayStation , come Horizon Zero Dawn, The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima.

Nulla di concreto all'orizzonte (per ora)

Secondo diverse testimonianze sui social, cercando questi giochi su Google e Bing compaiono risultati che sembrano rimandare allo store Xbox, in particolare nella sua versione tedesca. Effettivamente è così (come potete vedere nell'esempio qui sotto), tuttavia le pagine in questione non sono realmente attive e non conducono a contenuti verificabili.

Basta cercare su Google "Ghost of Tsushima Xbox" per incappare in un risultato simile

Le ipotesi più plausibili sono due: da un lato, potrebbe trattarsi di risultati indicizzati da Google generati da ricerche effettuate all'interno dello store Xbox. Dall'altro, è possibile che, essendo questi titoli disponibili su PC, appaiano nel profilo Xbox di un utente se giocati tramite l'app Xbox su Windows, generando così delle "pagine fantasma". Non a caso, i giochi segnalati (Horizon: Zero Dawn Complete Edition, The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima) sono tutti approdati su PC negli ultimi anni.

Va anche detto che segnalazioni simili erano già emerse in passato, (a conferma del fatto che probabilmente non c'è nulla di ufficiale), seppur non in maniera così massiccia come nelle ultime ore. Ciò potrebbe essere legato alla recente pubblicazione di Helldivers 2 su Xbox e ai segnali di apertura lanciati da Sony verso una strategia multipiattaforma, che ora rendono più credibili indiscrezioni di questo tipo.

In sintesi: prima o poi le esclusive PlayStation potrebbero davvero arrivare sulle console verdecrociate, ma l'esistenza di queste pagine - o meglio, di questi risultati di ricerca - non rappresenta una prova concreta.