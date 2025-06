Google lancia Gemini Robotics On-Device: l’intelligenza artificiale che lavora anche senza connessione

Un nuovo modello AI in grado di eseguire azioni complesse come piegare vestiti o versare liquidi, senza dipendere dal cloud. Primi test su robot bimanuali e umanoidi.

Google ha appena compiuto un passo fondamentale nel rendere la robotica intelligente davvero autonoma. Dopo l'annuncio iniziale di Gemini Robotics a marzo, oggi l'azienda presenta Gemini Robotics On-Device, una nuova versione del proprio modello AI che funziona completamente in locale, direttamente sul robot, senza necessità di connessione dati. È una novità che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui i robot apprendono, reagiscono e si adattano al mondo reale. Si tratta di un modello VLA (Vision-Language-Action) ottimizzato per funzionare con efficienza su dispositivi a bordo, offrendo prestazioni di alto livello anche in ambienti con connettività intermittente o assente. Nonostante l'elaborazione completamente locale, Gemini Robotics On-Device è in grado di seguire istruzioni in linguaggio naturale, generalizzare su oggetti mai visti prima e completare compiti complessi come aprire zip, versare salse o piegare capi d'abbigliamento.

Adattabilità rapida e destrezza generale: l’IA si adatta con 50 esempi Uno dei punti di forza del nuovo modello è l'elevata capacità di adattamento. Google ha mostrato come l'IA sia in grado di imparare nuovi compiti con appena 50 o 100 dimostrazioni, mantenendo ottime prestazioni su attività ad alta precisione. A differenza delle versioni precedenti, questa è anche la prima disponibile per il fine-tuning, permettendo agli sviluppatori di personalizzarla secondo le proprie necessità grazie all'SDK ufficiale. Gemini Robotics On Device Test effettuati su sette compiti diversi - tra cui la chiusura di una borsa, il disegno di carte e l'assemblaggio industriale - hanno mostrato che Gemini On-Device supera le performance dei precedenti modelli AI embedded, anche su task fuori distribuzione o a più passaggi. E tutto questo senza passaggi al cloud, ma con inferenza rapida ed esecuzione locale.