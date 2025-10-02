0

Hollow Knight: Silksong va bene ma non eccelle nei voti di EDGE, ma Ghost of Yotei va peggio

Vediamo quali sono i voti assegnati nell'ultimo numero della prestigiosa rivista Edge, che non si è esaltata troppo per Hollow Knight: Silksong.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/10/2025
Hornet, la protagonista di Hollow Knight: Silksong

Molte le recensioni nell'ultimo numero della prestigiosa rivista inglese Edge, dove hanno trovato spazio alcuni dei giochi più importanti tra quelli usciti nelle ultime settimane, compreso Hollow Knight: Silksong, che è piaciuto, ma non ha raggiunto l'eccellenza, fermandosi a un giudizio di 8.

I motivi sono, più o meno, quelli espressi da moltissimi giocatori: fa tante cose in maniera eccelsa, ma è bilanciato malissimo in alcune parti, che risultano frustranti, più che difficili.

Belli, ma non troppo

Comunque sia, è andata peggio a Ghost of Yotei di Sucker Punch, che si è fermato al 7. Anche in questo caso, il voto è positivo, ma secondo Edge si poteva fare di più per rendere il gioco più interessante e sfruttare meglio la mappa in senso narrativo.

Ghost of Yotei poteva fare qualcosa di più, per Edge
Comunque sia, bando alle ciance e vediamo i voti espressi sul numero di dicembre 2025 di Edge.

  • Hollow Knight: Silksong - 8
  • Ghost Of Yotei - 7
  • Silent Hill f - 8
  • Cronos: The New Dawn - 7
  • Dying Light: The Beast - 7
  • Hell Is Us - 7
  • Borderlands 4 - 7
  • Hotel Barcelona - 5
  • Daemon X Machina: Titanic Scion - 6
  • Hirogami - 4
  • Henry Halfhead - 6
  • Strange Antiquities - 8
  • Consume Me - 8

In generale, Edge ha assegnato molti voti positivi, ma non ha rilevato nessuna eccellenza, tanto nelle recensioni abbondano i 7 e gli 8, ma non ci sono 9 o 10. Il gioco peggiore del mese è Hirogami di Bandai Namco Studios Singapore, seguito a poca distanza dal deludente Hotel Barcelona, frutto del lavoro congiunto di Suda 51 e Sweery 65.

#Voti della critica
