Silent Hill f conquista la classifica giapponese, Nintendo Switch 2 viaggia come un treno

Come ogni giovedì Famitsu ha pubblicato le classifiche di vendita giapponesi relative a videogiochi in formato fisico e console. Si tratta di una settimana particolarmente interessante, con tante nuove uscite che sono entrate nella top 10.

Tra queste spicca Silent Hill f, che ha superato Mario Kart World e conquistato la prima posizione con più di 57.000 copie vendute. Altra new entry della settimana è EA Sports FC 26, che si posiziona sul gradino più basso del podio in versione PS5 e all'ottavo posto per Switch 1. Proseguendo con le nuove uscite troviamo Atelier Resleriana in quarta posizione in versione Switch e in sesta per PS5, 9 R.I.P. sequel è quinto, mentre Sonic Racing: CrossWorlds è nono.