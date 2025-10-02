1

Silent Hill f conquista la classifica giapponese, Nintendo Switch 2 viaggia come un treno

Silent Hill f a quanto pare ha avuto un buon riscontro commerciale in Giappone, piazzandosi al primo posto della classifica di vendite nella settimana di debutto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/10/2025
La protagonista di Silent HIll f

Come ogni giovedì Famitsu ha pubblicato le classifiche di vendita giapponesi relative a videogiochi in formato fisico e console. Si tratta di una settimana particolarmente interessante, con tante nuove uscite che sono entrate nella top 10.

Tra queste spicca Silent Hill f, che ha superato Mario Kart World e conquistato la prima posizione con più di 57.000 copie vendute. Altra new entry della settimana è EA Sports FC 26, che si posiziona sul gradino più basso del podio in versione PS5 e all'ottavo posto per Switch 1. Proseguendo con le nuove uscite troviamo Atelier Resleriana in quarta posizione in versione Switch e in sesta per PS5, 9 R.I.P. sequel è quinto, mentre Sonic Racing: CrossWorlds è nono.

  1. [PS5] Silent Hill f - 57.475 (Nuovo)
  2. [SW2] Mario Kart World - 35.027 (1.801.323)
  3. [PS5] EA Sports FC 26 - 11.327 (Nuovo)
  4. [NSW] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian - 10.425 (Nuovo)
  5. [NSW] 9 R.I.P. sequel - 10.037 (Nuovo)
  6. [PS5] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian - 9.802 (Nuovo)
  7. [SW2] Donkey Kong Bananza - 9.055 (327.496)
  8. [NSW] EA Sports FC 26 - 6.529 (Nuovo)
  9. [NSW] Sonic Racing: CrossWorlds - 5.571 (Nuovo)
  10. [NSW] Minecraft - 5.061 (4.012.680)

Nintendo Switch 2 non si ferma, ma anche la precedente console continua a macinare ottimi numeri

Passando alle vendite hardware, c'è un chiaro vincitore e ancora una volta è Nintendo Switch 2, di cui sono state vendute 44.150 unità nell'ultima settimana. Segue Nintendo Switch 1 con un totale di 23.110 unità sommando tutti i modelli, mentre PS5 è poco sotto le 17.000 unità, sommando anche le vendite di PS5 Pro.

  1. Switch 2 - 44.150 (2.109.622)
  2. Switch OLED Model - 14.187 (9.200.581)
  3. PlayStation 5 - 11.597 (5.797.893)
  4. Switch Lite - 6.369 (6.675.041)
  5. PlayStation 5 Digital Edition - 3.228 (1.007.265)
  6. Switch - 2.554 (20.152.804)
  7. PlayStation 5 Pro - 2.086 (251.777)
  8. Xbox Series X - 253 (322.616)
  9. Xbox Series S - 98 (339.599)
  10. Xbox Series X Digital Edition - 90 (21.673)
  11. PlayStation 4 - 21 (7.929.938)
