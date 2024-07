Dino Crisis compie venticinque anni e Capcom lo celebra su Twitter

Si tratterebbe, a conti fatti, di un'operazione del tutto simile a quella portata avanti con il franchise di Resident Evil, che ha avuto il merito di rilanciare il brand e di produrre enormi incassi per l'azienda di Osaka, nell'ambito di una strategia che è ben lungi dall'essersi esaurita.

Capcom ha celebrato i venticinque anni di Dino Crisis con un post su Twitter che, per quanto essenziale, ha ancora una volta strizzato l'occhio ai tantissimi fan che vorrebbero il ritorno della serie che ha fatto il proprio debutto 1 luglio 1999 su PlayStation.

Il remake si farà?

La sensazione, anche alla luce del post di oggi, è che Capcom sia perfettamente consapevole del fatto che quello di Dino Crisis è il ritorno più desiderato dai fan, che non hanno dimenticato le vicissitudini di Regina sull'isola che fa da sfondo alla storia del primo capitolo della serie.

Considerando che le tecnologie per un ritorno di Dino Crisis esistono e sono anche ben collaudate, ignorare le continue richieste da parte dei fan non avrebbe molto senso; ed è per questo che siamo ragionevolmente convinti che Capcom stia effettivamente lavorando a un remake.

Tutto sta a capire quando verrà rivelato, perché progetti simili richiedono diversi anni di sviluppo al netto di eventuali incertezze e reboot interni, e l'attuale calendario del publisher nipponico appare già discretamente ricco di contenuti in arrivo.