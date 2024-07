Il produttore del film di Metal Gear Solid ci aggiorna sullo stato dei lavori: c'è speranza

Negli ultimi anni sempre più saghe videoludiche stanno diventando film ad alto budget. Molti progetti vedono la luce, forse ancora di più non ce la fanno. Quale sarà il destino del lungometraggio di Metal Gear Solid ?

Le parole del produttore di Metal Gear Solid

Parlando con il giornalista Brian Crecente di Game, Arad ha sottolineato che il film di Metal Gear Solid è ancora in fase di sviluppo. Precisamente ha spiegato che attualmente stanno scrivendo la sceneggiatura: il problema è che il progetto è in questa fase da anni oramai.

Arad non ha detto altro sul progetto, ma ha sottolineato che i responsabili stanno facendo del loro meglio per rispettare il materiale di partenza. A tal fine, è convinto che i fan saranno "sorpresi" da come verrà realizzato il film.

Oscar Isaac nei panni di Solid Snake in una immagina creata dai fan

"Stiamo lavorando alla sceneggiatura, ma non posso ancora parlarne. Penso che tutti saranno molto eccitati e sorpresi", ha detto Arad. "Questo è un tipo di film che voglio realizzare nel migliore dei modi possibili, sapete? Penso che realizzare Metal Gear nel modo giusto sarà ovviamente fantastico, perché credo che sia molto più meditativo di altri adattamenti. Personalmente, voglio che sia fantastico".

Per capire quanto a lungo i fan hanno atteso, dovete sapere che già nel 2014 era stato rivelato che il regista di Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts, sarebbe stato chiamato a dirigere Metal Gear Solid. Nei mesi e negli anni successivi Vogt-Roberts ha parlato molto dello sviluppo del film e ha condiviso periodicamente con i fan gli aggiornamenti sullo stato del progetto. Negli ultimi anni però ha smesso di parlarne e il tutto fa pensare che non sia più il regista.

Ricordiamo poi che Kojima ha incontrato un attore che sarebbe lo Snake perfetto.