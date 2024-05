Metal Gear Solid, il film: Kojima ha incontrato un attore che sarebbe lo Snake perfetto

"Questi due nuovi personaggi sono troppo fighi! Sicuramente gli attori che li interpretano saranno una rivelazione. La madre di Furiosa, Mary, è interpretata da Charlee Fraser, che abbiamo già vista in "Anyone But You". Tom Burke interpreta Jack, il mentore di Furiosa ."

Tramite Twitter, Kojima ha commentato Mad Max Furiosa, il nuovo film di Miller (che sarebbe felice di dare in pasto la proprietà intellettuale a Kojima se quest'ultimo volesse trasformarla in un videogioco). Nel parlare dei personaggi, ha citato Jack, mentore di Furiosa, interpretato da Tom Burke. A suo dire, l'attore è perfetto per Snake .

Il film su Metal Gear Solid

Oscar Isaac nei panni di Solid Snake in una fan art

Da anni si parla di un film di Metal Gear Solid, ma fino a questo momento la pellicola non ha fatto grandi passi in avanti e non sappiamo a quale punto sia la produzione.

Nel dicembre 2020 era stato svelato che Oscar Isaac sarà Solid Snake. Le più recenti indicazioni suggeriscono che l'attore sia ancora parte del progetto. L'attore ha però una scaletta più che piena e non è chiaro quando lavorerà al film. In realtà, non sappiamo se vi sia un sceneggiatura definitiva pronta per lui e il resto del caso (non noto).

Non è chiaro che tipo di progetto sarà, ma negli ultimi anni il cinema si sta sempre di più avvicinando al mondo dei videogiochi per le proprie pellicole (una di quelle in arrivo è The Legend of Zelda), quindi - considerando la fama di Metal Gear Solid - sarebbe strano se il tutto venisse abbandonato.