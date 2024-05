World of Warcraft, alla scoperta di Mists of Pandaria Remix

Mists of Pandaria è un po' La minaccia fantasma di World of Warcraft. All'uscita spaccò la community in due - memorabili le lagne di chi riteneva i Pandaren una scopiazzatura di Kung Fu Panda (2008) quando la razza era stata concepita come un pesce d'aprile nel 2002 per poi essere ufficialmente introdotta in Warcraft III: The Frozen Throne - ma col passare degli anni è assurta allo stato di culto e oggi è generalmente considerata una delle migliori espansioni di WoW . L'evento a tempo limitato attualmente in corso, e che durerà fino al 20 agosto, consente di rivivere quell'esperienza in un modo decisamente diverso dal solito: è un contenuto particolarissimo, destinato a far molto discutere, che mette in primo piano tutte le luci e le ombre di World of Warcraft, dei suoi sviluppatori e di Blizzard.

Sembra che gli sviluppatori di World of Warcraft abbiano trovato una nuova dimensione per quanto riguarda il supporto a lungo termine del MMORPG più famoso di tutti: dopo Plunderstorm , che è stato un vero e proprio esperimento in salsa Fortnite, tocca a Mists of Pandaria Remix che, come il titolo suggerisce, ci riporta nella regione dei Pandaren che abbiamo esplorato nell'omonima espansione del 2012. Ma questa nuova modalità, che è davvero particolare, è qualcosa di più di una semplice passeggiata lungo il viale dei ricordi.

Le luci di MoP Remix

I brevi scenari da tre giocatori sono un modo facile e veloce di accumulare risorse

Abbiamo chiesto direttamente al senior game designer Brian Dowling perché si è scelta proprio Mists of Pandaria per questo esperimento Remix e la risposta è stata meno lineare di quanto ci aspettassimo. Mists of Pandaria è stato anche il primo progetto cui Dowling ha lavorato dopo essere stato assunto a Blizzard, perciò nutre un grande affetto nei suoi confronti: sapendo che molti giocatori dodici anni fa non c'erano, e che le attuali meccaniche di World of Warcraft versione Dragonflight permettono di saltare interamente le espansioni, questo sembrava un buon momento per riportare quel contenuto sotto i riflettori.

Pandaria è una delle regioni artisticamente più riuscite e ricercate nell'ormai sconfinato immaginario di (World of) Warcraft e l'espansione del 2012 poteva contare su una delle migliori storie nell'intricata narrativa del MMORPG targato Blizzard. Una storia che, oltretutto, serve a comprendere meglio il presente e il futuro di World of Warcraft.

Le imprese di Mists of Pandaria Remix offrono ricompense esclusive

Ma come funziona Mists of Pandaria Remix? Fino al 20 agosto i giocatori che hanno sottoscritto un regolare abbonamento - e che quindi possono accedere anche a World of Warcraft Classic - possono creare un nuovo personaggio categorizzato come Corridore Temporale che comincerà l'avventura a livello 10 sull'Isola Senza Tempo, per poi essere trasportato dallo Stormo dell'Infinito in una versione "alternativa" di Mists of Pandaria, dove potrà continuare la sua corsa fino al livello massimo 70. Il Corridore Temporale può unirsi normalmente alle gilde e scrivere in chat ma, a parte questo, non può interagire in alcun modo con i personaggi "normali" di Dragonflight: i giocatori di MoP Remix esistono in una bolla tutta loro.

Il motivo è semplice: MoP Remix funziona in modo diverso rispetto a WoW retail. Le dinamiche di gioco sono le stesse, naturalmente, ma Blizzard ha fabbricato un'esperienza ispirata alle stagioni di Diablo III e Diablo IV: è cioè incentrata su una particolare meccanica che sconvolge la normale natura del gameplay a più livelli. E il risultato è semplicemente fantastico, anche se c'è un "ma" inevitabile e grosso come una casa.

Il Bronzo permette di acquistare cavalcature rarissime come Elegon o il Mastodonte Kor'kron

Non solo l'esperienza si accumula fin dall'inizio a una velocità impressionante, consentendo di aumentare di livello a un ritmo molto più sostenuto rispetto al normale decorso di Dragonflight, ma le frequenti ricompense includono un armamentario contraddistinto da incavi per gemme Meta, Ingranaggi e Modifiche: questi oggetti, che si usano un po' come le normali gemme su WoW, conferiscono al giocatore poteri aggiuntivi, qualche volta appartenenti a classi completamente diverse: non è insolito vedere un Paladino che usa Sparizione come un Ladro o un Mago che salta all'indietro grazie al Disimpegno dei Cacciatori.

"La varietà di poteri consente di provare build strampalate e fantasiose," aveva detto anticipato Dowling, e anche se alla fin fine si resta sul meta consigliato, guardando il nostro Guerriero Furia che fa piovere meteore mentre incendia, elettrifica e paralizza i nemici a ogni colpo, curando pure i compagni per buona misura, ci siamo sbellicati dalle risate.

È possibile partecipare alle incursioni già a livello 25

Oltre a questo, il Corridore Temporale indossa, fin da subito, un Mantello del Potenziale Infinito che accumula continuamente Fili del Fato: ogni nemico uccisione, forziere aperto o incarico completato ricompensa con questo consumabile che aggiunge al mantello dei bonus passivi alle statistiche e all'esperienza che si guadagna e che vengono parzialmente tramandati ai futuri Corridori Temporali creati nell'account. Al giocatore è concessa la massima libertà in termini contenutistici: può cominciare qualsiasi missione in qualsiasi zona, affrontare Spedizioni e Scenari fin da subito e le Incursioni da livello 25. Le Incursioni, che ricompensano con generosi Fili del Fato ad ogni boss, non si resettano settimanalmente, ma ogni giorno, garantendo ai giocatori che amano le attività di gruppo un contenuto ulteriore.

In pratica Mists of Pandaria Remix permette di crescere un personaggio fino al massimo livello in pochissime ore e in ancora meno tempo i successivi, grazie ai bonus ereditati attraverso il Mantello del Potenziale Infinito. È chiaramente un evento pensato per i cosiddetti "altaholic" nell'ottica del nuovo approccio che Blizzard intende perseguire dall'uscita di The War Within - la prossima espansione - con l'introduzione della Brigata, la "squadra" di personaggi appartenenti allo stesso account che condividono risorse e traguardi.

Gli oggetti che non servono più si possono riciclare in Bronzo

Allo scadere di Mists of Pandaria Remix i Corridori Temporali si trasformeranno in personaggi comunissimi che sarà possibile continuare a giocare subito in Dragonflight e poi in The War Within. All'uscita della prossima espansione, però, mancano diversi mesi - ma il termine di Mists of Pandaria Remix e l'inevitabile mesetto di aggiornamento che precederà l'uscita dell'espansione permettono di inquadrare già una potenziale finestra di lancio - e quindi il nuovo evento a tempo serve anche a mantenere la presa sui giocatori che si sono annoiati della controversa Stagione 4 di Dragonflight: non è un caso che le gilde si siano praticamente svuotate, che anche i più assidui raider di WoW abbiano dato buca alle serate di farm per gozzovigliare in Pandaria (Remix) dove tutto sembra più eccitante.

A differenza di Plunderstorm, che puntava tutto sul PvP in stile Fortnite, questo Mists of Pandaria Remix è incentrato sui contenuti PvE: missioni, spedizioni, incursioni, esplorazione e imprese. Il fine, però, è sempre lo stesso: accumulare il Bronzo, una nuova valuta che serve a comprare decine e decine di collezionabili tra cosmetici, giocattoli, cavalcature e mascotte. Ma anche a potenziare gli oggetti perché lo spasso di Mists of Pandaria finisce proprio sul più bello...