Nintendo Switch: due nuovi giochi di Super Mario sono al centro di un leak

Nintendo terrà un nuovo Direct a giugno e sfrutterà tale show per presentare la lista di giochi in arrivo nella seconda metà del 2024. Non sappiamo cosa potremo vedere, ma di certo non ci sarà spazio per la prossima console dell'azienda. Nel mentre aspettiamo l'arrivo dell'evento, gli appassionati sono in cerca di dettagli che possano suggerire cosa sia in sviluppo dietro le quinte. I leaker vengono in soccorso in questi casi e oggi scopriamo nuove informazioni tramite il noto Midori.

Midori è più noto per i suoi leak legati a Atlus e alla serie Persona, ma recentemente sta ampliando il proprio raggio d'azione con nuovi argomenti. Parlando dei prodotti di Nintendo, Midori ha affermato che vi sono due progetti in sviluppo legati a Mario, noti come SPRed e SilverStar.

Come potete vedere qui sopra, Midori spiega che "c'è un progetto in sviluppo presso Nintendo con il nome in codice SPRed." Nei successivi tweet aggiunge "Red è il nome in codice di Mario" e "C'era un progetto presso Nintendo con il titolo SilverStar. Super Mario Odyssey è RedStar".