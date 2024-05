Mortal Kombat 1: YouTuber e modder dice che Warner Bros "minaccia di distruggere" il suo canale

In un'email a Eurogamer, ToastedShoes ha dichiarato di non aver ancora "ricevuto risposta da Warner Bros. o NetherRealm riguardo all'ordine di cessazione e desistenza" e, per quanto ne sappia, è "ancora l'unico creatore ad essere stato preso di mira".

Il creativo è stato quindi costretto a nascondere molti video . Il problema è che non si tratta di un hobby per ToastedShoes, ma di un lavoro a tempo pieno con collaborati che vengono pagati dai risultati dei suoi video. Bloccare il canale significa far perdere il lavoro a varie persone.

Il mondo delle mod è spesso un'area grigia, ma di norma molti sviluppatori sono più che felici di vedere il proprio gioco modificato dagli appassionati, in quanto dà più longevità al prodotto e lo aiuta a raggiungere più persone, portando così a più guadagni. Alle volte però alcuni editori non amano le mod e ora uno YouTuber e modder di Mortal Kombat sta accusando Warner Bros. di aver " minacciato di distruggere " il suo canale YouTube.

Il messaggio completo del modder

"Warner Bros. minaccia di distruggere il mio canale YouTube e non so cosa fare. Ecco cosa è successo."

"Questa mattina ho ricevuto direttamente da Warner Brothers una notifica di violazione della proprietà intellettuale, in cui si afferma che le mod di Mortal Kombat presenti nei miei contenuti 'ledono' i loro diritti di proprietà intellettuale. Mi è stato richiesto di eliminare tutti i video di Mortal Kombat 1 dal mio canale, altrimenti riceverò degli strike per copyright e di conseguenza il mio canale verrà eliminato completamente."

"Per oltre 6 mesi Warner Bros. non ha avuto alcun problema con chi modificava il gioco, e lo stesso noobde ha condiviso e elogiato innumerevoli video e clip di mod. Le clip delle mie mod hanno oltre 1 miliardo di visualizzazioni su tutte le piattaforme, permettendomi di attirare l'attenzione sul gioco e di continuare a sostenere il team di sviluppatori con cui collaboro. Il mio team di modder lavora con me sia part-time che a tempo pieno e il guadagno proveniente da questi video copre i loro stipendi."

"Non posso nemmeno rispondere all'email che ho ricevuto direttamente da Warner Bros. Quindi non ho modo di contattarli o di chiedere loro cosa ritengano esattamente una violazione del copyright. Inoltre, sembro essere l'unico creatore di contenuti che conosco a cui Warner Bros. ha inviato un ordine di cessazione e desistenza."

"A causa di tutto ciò, sono ora costretto a rimuovere tutti i video dal mio canale. Non è quello che volevo fare, ma sento di non avere altra scelta. Al momento non posso fare molto altro, quindi sentitevi liberi di retweettare questo messaggio per attirare l'attenzione di Warner Bros."

Dovremo attendere e vedere come si evolverà la situazione. Parlando invece del gioco, Ed Boon suggerisce l'arrivo di costumi basati sul film del 1995Ed Boon suggerisce l'arrivo di costumi basati sul film del 1995.