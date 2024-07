Final Fantasy 14 Dawntrail ha problemi con l'Accesso Anticipato: vediamo quando arrivano le correzioni

In un post sul blog ufficiale, Yoshida si è scusato con i fan dell'accesso anticipato (che ricordiamo era appannaggio di chi preordinava il gioco), e ha spiegato cosa ha causato alcuni problemi e come il team di sviluppo di Square Enix intende risolverli. Ha anche suggerito che un hotfix arriverà "questa settimana", insieme a un breve periodo di manutenzione dei server.

Il director di Final Fantasy 14 - Naoki Yoshida noto anche come Yoshi-P - si è scusato per i problemi che si sono presentato in Dawntrail , l'ultima espansione dell'amato MMORPG, attualmente disponibile in accesso anticipato.

Le parole di Yoshida su Dawntrail

"Innanzitutto, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno giocato a Dawntrail dall'inizio dell'accesso anticipato", ha dichiarato Yoshida. "Tuttavia, vorrei porgere le mie più sincere scuse per i problemi che abbiamo individuato".

"La nostra indagine preliminare suggerisce che questo problema è probabilmente dovuto a un fenomeno noto come frammentazione della memoria", ha detto Yoshida.

"Stiamo lavorando per accelerare la pubblicazione di questa patch il prima possibile", ha aggiunto. "Tuttavia, ci dispiace dire che questo processo richiederà del tempo. Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente causato e apprezziamo la vostra pazienza e comprensione mentre lavoriamo per risolvere il problema".

"Fino a quando non avremo risolto il problema, vi suggeriamo gentilmente di prendere in considerazione l'idea di giocare nei centri dati Dynamis, Shadow od Oceania", ha dichiarato Yoshida.

"I problemi sopra citati sono stati classificati come ad alta priorità", ha detto Yoshida. "Sono in fase di indagine sul nostro server di sviluppo e vengono affrontati in modo sistematico. Stiamo valutando la possibilità di pubblicare una correzione a caldo, che probabilmente avverrà questa settimana e sarà accompagnata da un breve periodo di manutenzione".

In attesa di novità, vi lasciamo al trailer live-action con il comico Rhys Darby.