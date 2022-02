Shadow of Conspiracy: Section 2, immersione in una Berlino cyberpunk

Mettiamo insieme qualche informazione sull'interessante Shadow of Conspiracy: Section 2 di Elysium Game Studio, action RPG che ci porta in una Berlino cyberpunk.

Non ha fatto molto rumore, ma Shadow of Conspiracy: Section 2 è rimasto uno dei progetti più interessanti tra le novità assolute presentate nel corso della Gamescom 2021, dunque torniamo sull'argomento cercando di mettere insieme un po' di frammenti di informazioni emersi in questi mesi sul gioco in questione. Dobbiamo parlarne al condizionale perché in questi casi non solo le informazioni sono scarse, ma c'è sempre la possibilità che il progetto non assuma nemmeno una forma definitiva vita l'ambizione alla base del gioco e le piccole dimensioni del team, oltre al fatto di basarsi su uno strumento relativamente nuovo come Unreal Engine 5, ma Shadow of Conspiracy: Section 2 dovrebbe essere uno stealth action RPG che alterna la prima e la terza persona all'interno di un'ambientazione decisamente in stile cyberpunk, ma incentrata su una città poco trattata in questa accezione, ovvero Berlino. Anche questo tocco europeo può rappresentare un elemento d'interesse aggiuntivo per il gioco, sebbene ovviamente lo stile scelto tenda a trasfigurare un po' tutto nel classico immaginario fatto di cielo plumbeo, pioggia costante e mega-strutture bigie e tristi. E proprio questi sono gli elementi che risaltano in pieno nel video gameplay "pre-alpha" diffuso l'ultima volta che Shadow of Conspiracy: Section 2 si è mostrato, con quella che sembra essere una sezione di gioco vero e proprio, anche se è difficile capire quanto ci sia di costruito ad hoc come demo tecnica e quanto faccia parte del gameplay effettivo. Insomma, bisogna cercare di bilanciare un po' la meraviglia scaturita dai pochi minuti di video perché il titolo visto così sembra fin troppo ambizioso per un team indie in cerca di publisher, ma quanto mostrato finora è sicuramente molto interessante.

La Berlino del futuro Shadow of Conspiracy: Section 2, un'immagine dal video gameplay con la torre di Berlino La scelta della capitale tedesca è indubbiamente azzeccata e non solo perché si tratta della città natale del team in questione: la grande metropoli mitteleuropea, al di fuori delle tipiche location americane o nipponiche, è forse quella che si può sposare meglio con il futuro progettato da William Gibson, Philip K. Dick e Syd Mead, tra gli altri, anche se la sua immagine in questo fittizio 2087 è ovviamente molto differente da quella che ci si potrebbe aspettare. Tuttavia, già nei pochi minuti mostrati emergono alcune caratteristiche architettoniche tipiche, che rimandano in qualche modo ai punti di riferimento berlinesi: la Fernsehturm, ovvero la Torre della Televisione e la Porta di Brandeburgo immerse nell'atmosfera cupa e distopica fanno pensare a interessanti fusioni tra antico e moderno in grado di caratterizzare maggiormente un'ambientazione che rischia altrimenti di essere fin troppo classicamente cyberpunk. Berlino è una sorta di roccaforte della civiltà ultratecnologica, circondata da mura che la separano dalla devastazione esterna ma che all'interno nasconde una corruzione dilagante nella sua spietata gerarchia sociale. Nei panni di Nolan, un agente speciale della Polizia, ci troviamo a dover indagare sul misterioso omicidio del nostro capo e sulla sparizione di una ragazza, cercando di far combaciare le varie tessere di un puzzle sempre più intricato e inquietante, che sembra scavare a fondo nelle zone d'ombra più oscure della città. Alla scoperta della cospirazione che si cela dietro i drammatici eventi iniziali, ci troviamo calati all'interno di una storia drammatica e coinvolgente che riguarda colpa, amore, amicizia, sacrificio e tradimento, almeno in base a quanto riferito dagli sviluppatori.

Stealth action RPG Shadow of Conspiracy: Section 2 si presenta come un action RPG che passa dalla prima alla terza persona Le parti di gameplay mostrate alla Gamescom 2021 tendono alquanto allo stealth action, ma Shadow of Conspiracy è presentato anche come action RPG, dunque si suppone che quest'altri aspetti emergano in momenti diversi del gioco. Il video diffuso qualche mese fa, per quanto sicuramente provvisorio e legato a una versione pre-alpha che subirà probabilmente profondi cambiamenti, mostra un'impostazione che ricorda piuttosto da vicino più Splinter Cell che un gioco di ruolo classico, con una forte insistenza sull'azione tattica e silenziosa ma che probabilmente lascia spazio anche a un approccio molto più action e spavaldo, a seconda delle tendenze personali del giocatore e delle situazioni in cui ci si trova. Nel filmato, Nolan ha a che fare con una serie di guardie corazzate, evidentemente cibernetiche, all'interno di una struttura industriale aperta ma con ampie possibilità di copertura. Secondo gli stilemi classici del genere stealth, è possibile eliminare silenziosamente i nemici attaccandoli con il corpo a corpo da dietro, evitando in questo modo di far rumore e allarmare le altre guardie, oppure ricorrere al propri arsenale distruttivo e dare inizio a una massacro si ampia scala, cosa che risulta inevitabile in alcune sezioni più aperte e con il coinvolgimento di armi e veicoli pesanti. Shadow of Conspiracy: Section 2 può passare alla visuale in terza persona Interessante il fatto che il gioco consenta di passare in ogni momento dalla prima alla terza persona, dando in questo modo la possibilità di scegliere tra una visuale più immersa a una più tattica, in grado di far capire meglio il funzionamento delle coperture e avere una visione più allargata di ciò che accade intorno. Quella che rimane alquanto misteriosa, in tutto questo, è la componente RPG: nel gameplay non si notano elementi che possano rimandare al genere in questione, al di là della raccolta di punti esperienza che compare al termine delle uccisioni e un'interfaccia radiale che sembra prevedere l'uso di molte armi ed equipaggiamenti speciali per affrontare le missioni in maniere differenti. Elysium promette una narrazione intensa e la presenza di scelte morali in grado d'influenzare lo sviluppo della storia, dunque possiamo aspettarci elementi più propriamente ruolistici una volta costruito il gameplay in maniera più solida: esplorazione, dialoghi e interrogatori dovrebbero essere tra gli elementi fondanti del gioco, oltre alle fasi più propriamente stealth action.