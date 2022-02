The Lost Wild, l'anteprima con tutto quello che sappiamo sul survival horror ispirato a Dino Crisis

Survival Horror

Ci saranno grandi e potenti creature in The Lost Wild

Cos'è, precisamente, The Lost Wild? Si tratta di un survival horror, un'avventura single player con un numero limitato di ore di gioco (dalle 6 alle 10, secondo le stime degli sviluppatori).

Eliminate quindi dalla vostra mente giochi come Ark o Second Extinction, l'opera di Great Ape Games non mira a proporre un sandbox o azione ad alto ritmo per multigiocatore. The Lost Wild trae ispirazione da Resident Evil, Dino Crisis, Trespasser e il più recente Alien Isolation. Il genere dei survival horror è in crescita negli ultimi anni, ma mancava da tempo un'avventura a tema dinosauri: questo dovrebbe aiutare The Lost Wild a distinguersi dagli altri esponenti, oltre che attirare i fan di vecchia data di Dino Crisis.

Alcuni dinosauri erbivori di The Lost Wild

Un altro dettaglio interessante è il fatto che i dinosauri del gioco "agiranno come animali, non come mostri" e noi vestiremo i panni di un essere umano - di nome Saskia - che, in una stazione di ricerca giapponese, deve sopravvivere alla natura selvaggia andando in cerca di oggetti utili per creare strumenti. L'obiettivo del team è ufficialmente di "creare un senso di vulnerabilità e intraprendenza", mettendoci contro creature molto più potenti di noi contro le quali avremo scarse possibilità di vittoria. Non dovremo quindi andare in giro a sparare e uccidere dinosauri, ma dovremo capire come intimidirli e spaventarli temporaneamente, così da liberarci il passaggio.

Potremo infatti creare strumenti di vario tipo non letali. Ci viene comunque suggerito che nel corso dell'avventura ci saranno alcune rare eccezioni a questa regola, quindi è possibile che a un certo punto ci sarà modo di avere la nostra vendetta contro le creature più letali di The Lost Wild.