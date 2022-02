Take-Two: la fusione Activision-Xbox creerà la 2° superpotenza videoludica, dopo Take-Two stessa

Strauss Zelnick - CEO di Take-Two (compagnia madre di Rockstar, 2K e non solo) - ha detto la propria sulla ventura fusione tra Microsoft Xbox e Activision. In poche parole, a suo parere questo creerà una seconda superpotenza videoludica, dopo la già esistente Take-Two.

Precisamente, Zelnick ha affermato durante una riunione finanziaria: "Penso che, dando per scontato che l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft vada in porto, ciò significa che vi saranno due compagnie potentissime che si occupano puramente di intrattenimento videoludico, e noi saremo una di quelle."

Il CEO ha aggiunto che la fusione tra Activision Blizzard e Xbox avrà i propri benefici in termini di marketing e attrarrà molto talenti dell'industria. Al tempo stesso, si aspetta alcuni svantaggi. "Penso che probabilmente ci saranno alcuni vantaggi in termini di attrazione di talenti e per quanto riguarda la possibilità di investire su interessanti esperimenti e posizionarli nel mercato in modo deciso. Al tempo stesso, con una piattaforma aziendale che dispone di una serie di prodotti ancora più robusti, ci saranno dei benefici. E di nuovo, forse, ci saranno alcuni svantaggi".

Zelnick ha continuato, "Penso che siamo molto concentrati su ciò che possiamo controllare e tendiamo a non preoccuparci di cose che sono fuori dal nostro controllo: ciò che è sotto il nostro controllo è fare successi. E finché manteniamo il nostro approccio, ovvero cercare di essere l'azienda più creativa, più innovativa e più efficiente del settore, finché ci concentriamo fortemente sulla qualità, facciamo bene. E se facciamo un passo falso, se mettiamo un piede in fallo, se distogliamo la nostra attenzione da quella strategia, non facciamo altrettanto bene. Quindi abbiamo il nostro lavoro da fare e siamo concentrati su questo lavoro".

Zelnick ha anche commentato i possibili risultati finanziari di GTA 6, affermando che l'obiettivo è vendere più di 160 milioni di copie.