DayZ Cool Edition è in arrivo su Nintendo Switch 2

Tra le tante conversioni in arrivo su Nintendo Switch 2 c'è anche il buon vecchio survival di Bohemia Interactive, con l'annuncio di DayZ Cool Edition sulla nuova console Nintendo, che si mette così in pari su un'altra pietra miliare del gaming moderno.
Si tratta di un titolo a suo modo storico, perché ha contribuito a forgiare il genere dei survival per come lo conosciamo oggi, in un'epoca in cui questo non era affatto così definito e ricco com'è ora: partito come una mod della simulazione bellica ArmA II, si è sviluppato poi come un progetto a sé stante.
DayZ Cool Edition non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare nel corso del 2026 su Nintendo Switch 2, in attesa dunque di ulteriori informazioni da parte del team, corrispondente probabilmente alle omonime edizioni per le altre piattaforme.
Il survival di riferimento
DayZ Cool Edition rappresenta l'edizione completa con tutti i maggiori contenuti aggiuntivi del celebre survival sandbox, che comprende, oltre agli elementi originali, anche della mappa Livonia e de più recente DayZ Frostline.
Si tratta dunque di un pacchetto molto ricco, che offre un mondo esplorabile estremamente ampio diviso in tre mappe tra cui poter scegliere.
Oltre alla mappa originale di circa 225 chilometri quadrati, le espansioni aggiungono anche i 163 chilometri quadrati di Livonia e gli altri 83 chilometri quadrati di Sakhal, con la sua particolare ambientazione ghiacciata.
All'interno di queste, dovremo cercare di sopravvivere con i tre oggetti di partenza e il poco che riusciamo a trovare in giro, tra zombie, condizioni estreme e l'aiuto o minaccia degli altri giocatori.
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