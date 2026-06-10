DayZ Cool Edition è in arrivo su Nintendo Switch 2

Tra le tante conversioni in arrivo su Nintendo Switch 2 c'è anche il buon vecchio survival di Bohemia Interactive, con l'annuncio di DayZ Cool Edition sulla nuova console Nintendo, che si mette così in pari su un'altra pietra miliare del gaming moderno.

Si tratta di un titolo a suo modo storico, perché ha contribuito a forgiare il genere dei survival per come lo conosciamo oggi, in un'epoca in cui questo non era affatto così definito e ricco com'è ora: partito come una mod della simulazione bellica ArmA II, si è sviluppato poi come un progetto a sé stante.

DayZ Cool Edition non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare nel corso del 2026 su Nintendo Switch 2, in attesa dunque di ulteriori informazioni da parte del team, corrispondente probabilmente alle omonime edizioni per le altre piattaforme.