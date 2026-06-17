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Nintendo commenta una richiesta di riscatto da 2 milioni di dollari per dati rubati

Alcuni dati di Nintendo sono stati rubati e ora è arrivata una richiesta di riscatto da 2 milioni di dollari. La compagnia giapponese ha commentato la situazione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/06/2026
Nintendo Virtual Boy

A Nintendo è stato da poco chiesto di pagare 2 milioni di dollari da un gruppo che afferma di aver rubato dei dati dei dipendenti. Ora, la compagnia ha commentato la situazione.

Il gruppo in questione è "ShadowByt3$" e afferma di aver rubato circa 1 GB di dati di Nintendo tramite i sistemi TINYPulse. Secondo il gruppo, i dati includono informazioni dei dipendenti come email, risposte ai sondaggi, report analitici, dati bancari e non solo. TINYPulse è una piattaforma usata da Nintendo per gestire sondaggi interni alla compagnia in America.

Il commento di Nintendo

In una dichiarazione a Kotaku, Nintendo ha affermato: "Siamo a conoscenza di un problema relativo a TinyPulse, un servizio di terze parti utilizzato per i sondaggi interni dei dipendenti presso Nintendo of America."

"I sistemi di Nintendo non sono stati compromessi e non è stato effettuato alcun accesso a dati personali o finanziari dei clienti. I dati coinvolti sono limitati al contenuto dei sondaggi interni riguardanti un piccolo sottoinsieme dei nostri dipendenti, e la maggior parte delle informazioni risale a diversi anni fa. Apprezziamo la disponibilità dei nostri dipendenti a condividere i loro punti di vista, prendiamo sul serio ogni feedback e interveniamo quando necessario. Stiamo lavorando con il fornitore del servizio per risolvere il problema".

Nintendo Switch 1 e 2 sono stati aggiornati: non è solo un "miglioramento della stabilità" Nintendo Switch 1 e 2 sono stati aggiornati: non è solo un miglioramento della stabilità

Visto che Nintendo non ha risposto al gruppo hacker, quest'ultimo ha deciso di richiedere denaro a TINYPulse. Se TINYPulse non dovesse pagare tutti i dati verrebbero messi in rete. Secondo il gruppo, non tutti i dipendenti di Nintendo sono felici.

Segnaliamo infine che la causa di Nintendo contro Palworld "non ha possibilità" di vittoria per un esperto.

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