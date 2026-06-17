LEGO Icons Flipper funziona davvero, ecco tutti i dettagli sul set

Un indicatore di avanzamento integrato permette inoltre di monitorare i progressi della partita ed è possibile resettarlo per ricominciare, così da rendere l'esperienza ripetibile e dinamica: proprio come un vero flipper.

Il Gruppo LEGO ha presentato il suo primo flipper completamente funzionante realizzato in mattoncini: si tratta del LEGO Icons Flipper , è composto da ben 2.274 pezzi e sarà disponibile a partire dal 4 luglio al prezzo di 209,99€.

Anche le minifigure

Se la notizia del flipper dei Pokémon realizzato da Stern Pinball vi ha sorpreso, LEGO Icons Flipper farà altrettanto. Oltre alla componente ludica, infatti, il set include anche due simpatiche minifigure, i già citati astronauta e baby astronauta.

Per facilitare il montaggio, LEGO ha affiancato al set anche l'app LEGO Builder, che vi consentirà di seguire istruzioni 3D interattive, ruotare i modelli e tenere traccia dei progressi durante la costruzione.

LEGO Icons Flipper (11374) sarà disponibile in accesso anticipato per gli iscritti LEGO Insiders dal 1 luglio 2026, mentre il lancio globale è previsto per il 4 luglio 2026. Come detto, il prezzo del set è fissato a 209,99€ e lo si potrà acquistare su lego.com/pinball e nei LEGO Store.