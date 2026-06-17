Il controller EasySMX X05PRO, compatibile con Switch 1 e 2, PC e mobile, è al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente una promozione sul controller EasySMX X05PRO: l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo finale e totale d'acquisto di 25,30€, suo minimo storico . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui sotto: Il controller EasySMX X05PRO è progettato per offrire un'esperienza di gioco precisa, immersiva e adatta a diverse piattaforme . Grazie agli ammortizzatori in silicone integrati, garantisce una pressione dei tasti più silenziosa, ideale per giocare anche di notte senza disturbare chi si trova vicino. Il controller dispone di trigger a due livelli regolabili, che permettono di scegliere tra una corsa più lunga o più corta dei grilletti .

Ulteriori dettagli sul controller

Sono presenti due pulsanti superiori programmabili, utili per personalizzare i comandi e ridurre il rischio di attivazioni accidentali. La tecnologia con joystick Hall Effect a 11 bit offre maggiore precisione e durata nel tempo, eliminando il problema del drifting degli stick.

EasySMX X05PRO supporta una frequenza di polling fino a 1000 Hz nelle modalità cablata e wireless 2.4G, assicurando risposta rapida e bassa latenza, mentre la connessione Bluetooth a 125 Hz è pensata per dispositivi mobili e utilizzi più rilassati.

La batteria ricaricabile da 1000 mAh permette lunghe sessioni di gioco ed è accompagnata da un'illuminazione RGB personalizzabile. È compatibile con Windows, Nintendo Switch/Switch 2, Android e iOS.