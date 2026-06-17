Il controller EasySMX X05PRO, compatibile con Switch 1 e 2, PC e mobile, è al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente una promozione sul controller EasySMX X05PRO: l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo finale e totale d'acquisto di 25,30€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui sotto: Il controller EasySMX X05PRO è progettato per offrire un'esperienza di gioco precisa, immersiva e adatta a diverse piattaforme. Grazie agli ammortizzatori in silicone integrati, garantisce una pressione dei tasti più silenziosa, ideale per giocare anche di notte senza disturbare chi si trova vicino. Il controller dispone di trigger a due livelli regolabili, che permettono di scegliere tra una corsa più lunga o più corta dei grilletti.
Ulteriori dettagli sul controller
Sono presenti due pulsanti superiori programmabili, utili per personalizzare i comandi e ridurre il rischio di attivazioni accidentali. La tecnologia con joystick Hall Effect a 11 bit offre maggiore precisione e durata nel tempo, eliminando il problema del drifting degli stick.
EasySMX X05PRO supporta una frequenza di polling fino a 1000 Hz nelle modalità cablata e wireless 2.4G, assicurando risposta rapida e bassa latenza, mentre la connessione Bluetooth a 125 Hz è pensata per dispositivi mobili e utilizzi più rilassati.
La batteria ricaricabile da 1000 mAh permette lunghe sessioni di gioco ed è accompagnata da un'illuminazione RGB personalizzabile. È compatibile con Windows, Nintendo Switch/Switch 2, Android e iOS.
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