Il monitor Samsung Odyssey OLED G8 4K da 32" è in promozione al prezzo minimo storico su Amazon

Il prezzo del prodotto è sceso a 749,90 euro , con un risparmio di ben 550 euro rispetto a quello di listino di 1.299 euro, il più basso mai registrato sulla piattaforma. Se siete interessati potete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sopra.

Le caratteristiche del monitor

Il Samsung Odyssey OLED G8 S32DG802 è un monitor gaming da 32 pollici pensato per offrire un'esperienza di fascia alta grazie al pannello QD‑OLED 4K (3840×2160), capace di combinare neri profondi, colori vividi e un contrasto elevatissimo. La tecnologia Glare Free riduce in modo significativo i riflessi, permettendo di godere della qualità dell'OLED anche in ambienti luminosi.La frequenza di aggiornamento a 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms GtG garantiscono una reattività eccezionale, ideale per gli eSport e per i giochi più frenetici, mentre la compatibilità con G‑Sync assicura un'immagine stabile e priva di tearing.

Il supporto a HDR10+ valorizza ulteriormente la resa luminosa e il dettaglio nelle scene ad alto contrasto, rendendo il monitor adatto anche alla fruizione di contenuti cinematografici. Sul fronte della connettività troviamo HDMI, DisplayPort e porte USB, per una configurazione versatile con PC e console. L'ergonomia è garantita da un supporto completo di regolazione in altezza (HAS), pivot, inclinazione e rotazione. Completano il pacchetto il Gaming Hub integrato, che permette di accedere ai servizi di cloud gaming senza PC o console, e un design moderno e minimale che si adatta facilmente a qualsiasi setup.