0

Il monitor Samsung Odyssey OLED G8 4K da 32" è in promozione al prezzo minimo storico su Amazon

L'ultimo giorno di offerte del Prime Day di Amazon ci propongono il monitor da gaming di fascia alta Samsung Odyssey OLED G8 S32DG802 con un invitante sconto del 42%.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/06/2026
Samsung Odyssey OLED G8 4K

L'ultimo giorno di offerte del Prime Day di Amazon ci propongono il monitor da gaming di fascia alta Samsung Odyssey OLED G8 S32DG802 con un invitante sconto del 42%.

Il prezzo del prodotto è sceso a 749,90 euro, con un risparmio di ben 550 euro rispetto a quello di listino di 1.299 euro, il più basso mai registrato sulla piattaforma. Se siete interessati potete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sopra.

Le caratteristiche del monitor

Il Samsung Odyssey OLED G8 S32DG802 è un monitor gaming da 32 pollici pensato per offrire un'esperienza di fascia alta grazie al pannello QD‑OLED 4K (3840×2160), capace di combinare neri profondi, colori vividi e un contrasto elevatissimo. La tecnologia Glare Free riduce in modo significativo i riflessi, permettendo di godere della qualità dell'OLED anche in ambienti luminosi.La frequenza di aggiornamento a 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms GtG garantiscono una reattività eccezionale, ideale per gli eSport e per i giochi più frenetici, mentre la compatibilità con G‑Sync assicura un'immagine stabile e priva di tearing.

71A6Vasnjl Ac Sl1500
Amazon Prime Day 2026: le migliori offerte sotto i 50 € tra videogiochi, accessori ed elettronica Amazon Prime Day 2026: le migliori offerte sotto i 50 € tra videogiochi, accessori ed elettronica

Il supporto a HDR10+ valorizza ulteriormente la resa luminosa e il dettaglio nelle scene ad alto contrasto, rendendo il monitor adatto anche alla fruizione di contenuti cinematografici. Sul fronte della connettività troviamo HDMI, DisplayPort e porte USB, per una configurazione versatile con PC e console. L'ergonomia è garantita da un supporto completo di regolazione in altezza (HAS), pivot, inclinazione e rotazione. Completano il pacchetto il Gaming Hub integrato, che permette di accedere ai servizi di cloud gaming senza PC o console, e un design moderno e minimale che si adatta facilmente a qualsiasi setup.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il monitor Samsung Odyssey OLED G8 4K da 32" è in promozione al prezzo minimo storico su Amazon