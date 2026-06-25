DayZ 2 è ora in sviluppo presso Bohemia Interactive, svelano vari influencer

La conferma di DayZ 2

Per il momento, tutto quello che abbiamo a disposizione è una immagine che mostra un numero 2 con la silhouette di una città e di una persona, in colore rosso su sfondo nero. Non abbiamo altre informazioni, ma è credibile che il gioco richiederà ancora parecchio tempo prima della pubblicazione, quindi dovremo attendere prima di poter vedere un trailer.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

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L'informazione è stata condivisa da svariati influencer. Oltre a Lex e Fresh Spawns che potete vedere qui sopra, anche TheRunningManZ, HollyRex, SourSweet e HappyBombs hanno condiviso un'immagine o un breve video simile. Tutti sembrano stati inviati all'evento DayZ Unite. Negli anni precedenti Bohemia Interactive ha svelato dei teaser ai content creator e pare ora star ripetendo la strategia.

Al momento della scrittura DayZ è in sconto su Steam a 21,59€ (-55%) rispetto al prezzo di partenza (47,99€). Anche le edizioni speciali sono in offerta. Non è il prezzo più basso di sempre (19,99€) ma è una promozione interessante per chi vuole divertirsi in attesa dell'arrivo del secondo capitolo.

Va comunque detto che non è un'enorme sorpresa, considerando che Bohemia Interactive ha registrato il marchio DayZ 2 poco tempo fa.