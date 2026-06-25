Deltarune: Capitolo 6 ha un periodo di uscita previsto, svelato per caso su Steam

Una prima informazione importante su Deltarune: Capitolo 6 è arrivata quasi per caso da parte di Toby Fox, l'autore, che menziona l'esistenza del nuovo capitolo del gioco e anche il suo periodo di uscita previsto all'interno delle FAQ ufficiali su Steam.
Che la storia fosse destinata a proseguire era cosa piuttosto nota presso i fan, ma le menzioni ufficiali di un Capitolo 6 sono state poche o forse nessuna in quest'ultimo periodo, dunque la sua presenza nelle FAQ ufficiali di Deltarune: Capitolo 5 su Steam hanno alquanto stupito anche la community di appassionati.
Il quinto capitolo di Deltarune è arrivato proprio nelle ore scorse su PC e console, protagonista di un ottimo lancio e portandosi dietro anche alcune informazioni davvero molto interessanti, a quanto pare.
La storia continua
Nelle FAQ possiamo infatti vedere la risposta alla domanda sul fatto che Deltarune: Capitolo 5 rappresenti la conclusione della storia: "No! La storia continuerà e altri capitoli verranno aggiunti gratuitamente nel tempo", ha scritto l'autore.
L'altra coppia di domanda e risposta risulta però particolarmente interessante: "Allora quando arriva il Capitolo 6?", si legge, con Toby Fox che risponde "Stiamo puntando a un'uscita nel 2027! Nel frattempo, pubblicheremo periodicamente nuove informazioni sui progressi dello sviluppo".
Con il Capitolo 5 appena uscito è forse ancora presto per avere informazioni più precise, ma Deltarune: Capitolo 6 è già in lavorazione e ulteriori dettagli verranno dunque pubblicati nei prossimi mesi, con l'uscita che è prevista per il 2027.
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