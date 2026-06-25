1

Deltarune: Capitolo 6 ha un periodo di uscita previsto, svelato per caso su Steam

Tra le FAQ ufficiali del Capitolo 5 appena uscito si trova anche un riferimento diretto a Deltarune: Capitolo 6, che a quanto pare è già in lavorazione con periodo di uscita previsto.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   25/06/2026
Un'immagine di Deltarune

Una prima informazione importante su Deltarune: Capitolo 6 è arrivata quasi per caso da parte di Toby Fox, l'autore, che menziona l'esistenza del nuovo capitolo del gioco e anche il suo periodo di uscita previsto all'interno delle FAQ ufficiali su Steam.

Che la storia fosse destinata a proseguire era cosa piuttosto nota presso i fan, ma le menzioni ufficiali di un Capitolo 6 sono state poche o forse nessuna in quest'ultimo periodo, dunque la sua presenza nelle FAQ ufficiali di Deltarune: Capitolo 5 su Steam hanno alquanto stupito anche la community di appassionati.

Il quinto capitolo di Deltarune è arrivato proprio nelle ore scorse su PC e console, protagonista di un ottimo lancio e portandosi dietro anche alcune informazioni davvero molto interessanti, a quanto pare.

La storia continua

Nelle FAQ possiamo infatti vedere la risposta alla domanda sul fatto che Deltarune: Capitolo 5 rappresenti la conclusione della storia: "No! La storia continuerà e altri capitoli verranno aggiunti gratuitamente nel tempo", ha scritto l'autore.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

L'altra coppia di domanda e risposta risulta però particolarmente interessante: "Allora quando arriva il Capitolo 6?", si legge, con Toby Fox che risponde "Stiamo puntando a un'uscita nel 2027! Nel frattempo, pubblicheremo periodicamente nuove informazioni sui progressi dello sviluppo".

Deltarune: Capitolo 5 è a buon punto e il Capitolo 6 non è lontanissimo, dice Toby Fox Deltarune: Capitolo 5 è a buon punto e il Capitolo 6 non è lontanissimo, dice Toby Fox

Con il Capitolo 5 appena uscito è forse ancora presto per avere informazioni più precise, ma Deltarune: Capitolo 6 è già in lavorazione e ulteriori dettagli verranno dunque pubblicati nei prossimi mesi, con l'uscita che è prevista per il 2027.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Deltarune: Capitolo 6 ha un periodo di uscita previsto, svelato per caso su Steam