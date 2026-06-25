Deltarune: Capitolo 6 ha un periodo di uscita previsto, svelato per caso su Steam

Una prima informazione importante su Deltarune: Capitolo 6 è arrivata quasi per caso da parte di Toby Fox, l'autore, che menziona l'esistenza del nuovo capitolo del gioco e anche il suo periodo di uscita previsto all'interno delle FAQ ufficiali su Steam.

Che la storia fosse destinata a proseguire era cosa piuttosto nota presso i fan, ma le menzioni ufficiali di un Capitolo 6 sono state poche o forse nessuna in quest'ultimo periodo, dunque la sua presenza nelle FAQ ufficiali di Deltarune: Capitolo 5 su Steam hanno alquanto stupito anche la community di appassionati.

Il quinto capitolo di Deltarune è arrivato proprio nelle ore scorse su PC e console, protagonista di un ottimo lancio e portandosi dietro anche alcune informazioni davvero molto interessanti, a quanto pare.