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L'ARG di Sonic the Hedgehog criticato perché i dati dei giocatori vengono usati per addestrare l'IA

L'evento promozionale "Chaos Hunt", organizzato negli Stati Uniti per il 35° anniversario della serie, si appoggia a un'agenzia i cui termini d'uso comprendono l'allenamento di modelli di intelligenza artificiale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/06/2026
Sonic al cinema

Sega è attualmente oggetto di forti critiche in seguito al lancio di un recente Alternate Reality Game (ARG) dedicato a Sonic the Hedgehog. L'iniziativa, chiamata "Chaos Hunt" e presentata all'inizio di questa settimana, è una campagna di marketing online strutturata come una caccia al tesoro per celebrare il 35° anniversario della serie. L'evento invita i giocatori residenti negli Stati Uniti a cercare gli Smeraldi del Caos, scansionando codici QR in luoghi reali come Venice Beach e Chicago, per poter vincere premi esclusivi. Fin qui niente di strano.

Le polemiche sono emerse quando alcuni utenti hanno analizzato nel dettaglio i termini e le condizioni necessari per partecipare. Iscrivendosi sul sito ufficiale dell'evento, viene richiesto di accettare le clausole di "Community", l'agenzia di marketing che gestisce la campagna.

Nelle note legali viene specificato che i dati degli utenti raccolti "potrebbero essere utilizzati per addestrare e migliorare i nostri modelli di IA proprietari". Il documento rivela inoltre che tali informazioni potrebbero essere impiegate anche da modelli di intelligenza artificiale di terze parti, pur sottolineando che non saranno condivisi i dati personali.

La reazione di una parte degli appassionati è stata molto negativa, com'era lecito attendersi. Su X, l'utente BestJonRobEver ha fatto notare un'incongruenza con il mondo del gioco: "Sono abbastanza sicuro che Sonic dovrebbe essere contro queste modalità di addestramento dell'IA, ma va bene". Sulla stessa linea si pone RikoandTako, che commenta: "Le aziende possono per favore smettere di cercare di inserire l'IA in ogni cosa? Persino per una caccia agli Easter Egg stiamo coinvolgendo l'IA?".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Tuttavia, non sono mancate posizioni più pragmatiche, come quella dell'utente Terminator0245, che ha risposto: "Scollegatevi da Twitter allora, dato che questo sito sta facendo esattamente la stessa cosa". Insomma, i contrasti relativi alle IA generative continuano. Se in Occidente si tratta di una tecnologia che continua a suscitare controversie per questioni di privacy e diritto d'autore, in nazioni come la Corea del Sud e il Giappone (dove Sega ha la sua sede centrale) il pubblico e le aziende non sembrano condividere le stesse preoccupazioni dell'utenza americana o europea. Resta da vedere se, in futuro, l'integrazione dell'IA nelle operazioni di marketing subirà o meno delle limitazioni. In alternativa c'è Emma.

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