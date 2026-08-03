Palworld Online è stato annunciato per iOS e Android, ma non è sviluppato da Pocketpair

Garena ha annunciato Palworld Online, un gioco di sopravvivenza multigiocatore "su larga scala" che è in sviluppo per iOS e Android. Il gioco è creato sulla base della licenza concessa da Pocketpair. Il periodo di uscita è il 2026.

Si tratta di un MMO e avrà una nuova ambientazione e una storia originale. Il mondo sarà aperto e senza caricamenti. I giocatori potranno unirsi in gruppo, creare insediamenti condivisi e svolgere attività cooperative (PvE) e competitive (PvP). Ci saranno boss da sconfiggere, tesori da trovare e Pal rari da catturare. I Pal, come nel gioco base, potranno aiutare nelle attività della base.

Essendo pensato per mobile, questo titolo avrà un nuovo sistema di controllo ottimizzato per il touch: gli autori promettono che sarà semplice creare strutture, mettere in campo i Pal e non solo, con il supporto a un'ampia quantità di smartphone.