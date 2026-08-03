Palworld Online è stato annunciato per iOS e Android, ma non è sviluppato da Pocketpair

Garena ha annunciato Palworld Online, un gioco di sopravvivenza multigiocatore "su larga scala" che è in sviluppo per iOS e Android. Il gioco è creato sulla base della licenza concessa da Pocketpair. Il periodo di uscita è il 2026.
Si tratta di un MMO e avrà una nuova ambientazione e una storia originale. Il mondo sarà aperto e senza caricamenti. I giocatori potranno unirsi in gruppo, creare insediamenti condivisi e svolgere attività cooperative (PvE) e competitive (PvP). Ci saranno boss da sconfiggere, tesori da trovare e Pal rari da catturare. I Pal, come nel gioco base, potranno aiutare nelle attività della base.
Essendo pensato per mobile, questo titolo avrà un nuovo sistema di controllo ottimizzato per il touch: gli autori promettono che sarà semplice creare strutture, mettere in campo i Pal e non solo, con il supporto a un'ampia quantità di smartphone.
I commenti di Garena e Pocketpair
"Palworld è una [proprietà intellettuale] ampiamente riconosciuta e vediamo un'opportunità nel portare l'essenza del titolo PC su dispositivi mobili in modo da incoraggiare i giocatori a connettersi e andare all'avventura insieme", ha dichiarato il presidente di Garena, Terry Zhao, in un comunicato stampa. "Lavorando a stretto contatto con Pocketpair, ci stiamo concentrando nel preservare la profondità, l'immersione e la libertà che definiscono Palworld, ottimizzando al contempo con cura l'esperienza per il gioco su mobile."
Il CEO di Pocketpair, Takuro Mizobe, ha aggiunto: "Garena vanta un'ampia esperienza nel publishing globale, nella localizzazione e nella gestione dei giochi live service per dispositivi mobili. Siamo lieti di lavorare con Garena allo sviluppo su licenza di Palworld Online e non vediamo l'ora di offrire una nuova esperienza di Palworld ai giocatori di tutto il mondo."
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Palworld 1.0.