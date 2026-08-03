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Palworld Online è stato annunciato per iOS e Android, ma non è sviluppato da Pocketpair

Pocketpair ha annunciato di aver concesso in licenza lo sviluppo di Palworld Online, un titolo per iOS e Android. Vediamo i dettagli confermati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/08/2026
Un pal in Palworld

Garena ha annunciato Palworld Online, un gioco di sopravvivenza multigiocatore "su larga scala" che è in sviluppo per iOS e Android. Il gioco è creato sulla base della licenza concessa da Pocketpair. Il periodo di uscita è il 2026.

Si tratta di un MMO e avrà una nuova ambientazione e una storia originale. Il mondo sarà aperto e senza caricamenti. I giocatori potranno unirsi in gruppo, creare insediamenti condivisi e svolgere attività cooperative (PvE) e competitive (PvP). Ci saranno boss da sconfiggere, tesori da trovare e Pal rari da catturare. I Pal, come nel gioco base, potranno aiutare nelle attività della base.

Essendo pensato per mobile, questo titolo avrà un nuovo sistema di controllo ottimizzato per il touch: gli autori promettono che sarà semplice creare strutture, mettere in campo i Pal e non solo, con il supporto a un'ampia quantità di smartphone.

I commenti di Garena e Pocketpair

"Palworld è una [proprietà intellettuale] ampiamente riconosciuta e vediamo un'opportunità nel portare l'essenza del titolo PC su dispositivi mobili in modo da incoraggiare i giocatori a connettersi e andare all'avventura insieme", ha dichiarato il presidente di Garena, Terry Zhao, in un comunicato stampa. "Lavorando a stretto contatto con Pocketpair, ci stiamo concentrando nel preservare la profondità, l'immersione e la libertà che definiscono Palworld, ottimizzando al contempo con cura l'esperienza per il gioco su mobile."

L'immagine ufficiale di Palworld Online
L'immagine ufficiale di Palworld Online

Il CEO di Pocketpair, Takuro Mizobe, ha aggiunto: "Garena vanta un'ampia esperienza nel publishing globale, nella localizzazione e nella gestione dei giochi live service per dispositivi mobili. Siamo lieti di lavorare con Garena allo sviluppo su licenza di Palworld Online e non vediamo l'ora di offrire una nuova esperienza di Palworld ai giocatori di tutto il mondo."

Il gioco di carte di Palworld è stato preso di mira dai bagarini, su eBay prezzi fuori di testa per carte e box Il gioco di carte di Palworld è stato preso di mira dai bagarini, su eBay prezzi fuori di testa per carte e box

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Palworld 1.0.

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