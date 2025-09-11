Leggende Pokémon: Z-A è in prenotazione su Amazon per Nintendo Switch, Switch 2 e anche in bundle

Come detto, sono prenotazioni a prezzo minimi garantito , ovvero se venisse applicato uno sconto sui prodotti dopo la vostra prenotazione, tale prezzo più basso sarebbe assegnato anche al vostro ordine in modo automatico senza che dobbiate eseguire alcuna azione o seguire l'andamento del prezzo.

Che gioco è Leggende Pokémon: Z-A

Leggende Pokémon: Z-A è il nuovo capitolo della serie spin-off "Leggende" di Pokémon, iniziata con Leggende Pokémon Arceus. È però differente rispetto al primo gioco, perché in questo caso non avremo combattimenti a turni ma una serie di scontri in tempo reale nei quali i giocatori devono muoversi nell'arena insieme al proprio Pokémon per affrontare l'avversario, con un massimo di quattro mosse a disposizione che si ricaricano in pochi secondi dopo ogni utilizzo.

Leggende Pokémon: Z-A è una sorta di seguito di Pokémon X e Y e ci permette di tornare a Kalos, ma più precisamente a Luminopoli che sarà l'unica area esplorabile. Dovremo affrontare scontri contro altri allenatori, salire di grado della Royale Z-A, una sorta di torneo, e scoprire la causa di vari problemi della città.