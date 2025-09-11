0

Assassin's Creed Shadows riceverà oggi un nuovo aggiornamento con diverse novità

Ubisoft ha annunciato che pubblicherà oggi un nuovo aggiornamento di Assassin's Creed Shadows in preparazione all'imminente lancio dell'espansione Gli Artigli di Awaji.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/09/2025
Naoe e Yasuke in un artwork di Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows riceverà oggi un aggiornamento che porterà il gioco alla versione 1.1.1 e porrà le basi per il debutto dell'espansione Gli Artigli di Awaji, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 16 settembre.

Il DLC vedrà Naoe e Yasuke affrontare una minaccia inedita all'interno di una nuova ambientazione, una regione insulare controllata dal clan dei Sanzoku Ippa: una fazione determinata a impossessarsi dell'ultima Regalia.

Per quanto riguarda invece i contenuti dell'aggiornamento, riceveremo una missione gratuita in cui Naoe potrà unirsi a Junjiro nella sua missione per incontrare un leggendario Maestro del Bo e imparare a utilizzare quest'arma spettacolare, che si adatta molto bene allo stile e alle abilità della shinobi.

Ubisoft ha rivelato che il bo era stato immaginato originariamente come uno strumento esclusivo per l'espansione Claws of Awaji, ma ha poi deciso di consentire a tutti i giocatori di poterlo utilizzare. Anche in questo caso l'appuntamento è fissato al 16 settembre.

Le altre novità

La patch 1.1.1 di Assassin's Creed Shadows, parecchio attesa dai fan, potrà essere scaricata a partire dalle dalle 16.00 di oggi e vanta dimensioni differenti a seconda della piattaforma: 42 GB su PC, 17 GB su Steam, 12,94 GB su PS5, 33 GB su Xbox Series X|S e 24 GB su Mac.

Fra le altre novità dell'update spiccano l'aumento del level cap, che è stato portato a 100, e i nuovi potenziamenti per il Rifugio, con tre nuovi livelli complessivi e miglioramenti che accelerano la crescita e la creazione di oggetti, potenziando Naoe e Yasuke, nonché i loro alleati.

È stato modificato il sistema di avanzamento dell'ora del giorno, che ora permette di meditare fino alle 6.00 o alle 18.00 per preparare gli assalti notturni, mentre le meccaniche legate all'esplorazione e ai punti di osservazione sono state rese più semplici per la scoperta della mappa.

Con la Forgia al livello 6 sarà possibile far evolvere gli oggetti verso nuovi gradi di rarità, Mitico e Artefatto, mentre troveremo nell'Animus HUB nuove ricompense a tema Ezio. L'espansione introdurrà inoltre delle nuove Anomalie, una per ogni fascia oraria, disponibili solo per chi posssiede il DLC.

È stato rimosso il limite di fps per le sequenze di intermezzo su PC, risolti alcuni crash durante le cutscene, corretti dei problemi di localizzazione e di tutorial ripetuti dopo aver sbloccato Yasuke. Sono inoltre stati sistemati diversi glitch legati al combattimento e al Rifugio.

