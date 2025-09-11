Assassin's Creed Shadows riceverà oggi un nuovo aggiornamento con diverse novità

Ubisoft ha rivelato che il bo era stato immaginato originariamente come uno strumento esclusivo per l'espansione Claws of Awaji , ma ha poi deciso di consentire a tutti i giocatori di poterlo utilizzare. Anche in questo caso l'appuntamento è fissato al 16 settembre.

Per quanto riguarda invece i contenuti dell'aggiornamento, riceveremo una missione gratuita in cui Naoe potrà unirsi a Junjiro nella sua missione per incontrare un leggendario Maestro del Bo e imparare a utilizzare quest'arma spettacolare, che si adatta molto bene allo stile e alle abilità della shinobi.

Assassin's Creed Shadows riceverà oggi un aggiornamento che porterà il gioco alla versione 1.1.1 e porrà le basi per il debutto dell' espansione Gli Artigli di Awaji , che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 16 settembre.

Le altre novità

La patch 1.1.1 di Assassin's Creed Shadows, parecchio attesa dai fan, potrà essere scaricata a partire dalle dalle 16.00 di oggi e vanta dimensioni differenti a seconda della piattaforma: 42 GB su PC, 17 GB su Steam, 12,94 GB su PS5, 33 GB su Xbox Series X|S e 24 GB su Mac.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Fra le altre novità dell'update spiccano l'aumento del level cap, che è stato portato a 100, e i nuovi potenziamenti per il Rifugio, con tre nuovi livelli complessivi e miglioramenti che accelerano la crescita e la creazione di oggetti, potenziando Naoe e Yasuke, nonché i loro alleati.

È stato modificato il sistema di avanzamento dell'ora del giorno, che ora permette di meditare fino alle 6.00 o alle 18.00 per preparare gli assalti notturni, mentre le meccaniche legate all'esplorazione e ai punti di osservazione sono state rese più semplici per la scoperta della mappa.

Con la Forgia al livello 6 sarà possibile far evolvere gli oggetti verso nuovi gradi di rarità, Mitico e Artefatto, mentre troveremo nell'Animus HUB nuove ricompense a tema Ezio. L'espansione introdurrà inoltre delle nuove Anomalie, una per ogni fascia oraria, disponibili solo per chi posssiede il DLC.

È stato rimosso il limite di fps per le sequenze di intermezzo su PC, risolti alcuni crash durante le cutscene, corretti dei problemi di localizzazione e di tutorial ripetuti dopo aver sbloccato Yasuke. Sono inoltre stati sistemati diversi glitch legati al combattimento e al Rifugio.