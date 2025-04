Cristiano Ronaldo e il dj Salvatore Ganacci si affrontano nell'ultimo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves

Lo spot si apre con un'intervista a Cristiano Ronaldo che viene interrotta da Ganacci che, dopo una sequenza fin troppo teatrale con tanto spaccata in aria seguita da una capriola a terra, sfida il calciatore a duello. Seguono delle sequenze di gameplay vere e proprie con le versioni virtuali delle due star che si affrontano all'interno del picchiaduro di SNK. Il titolo del filmato menziona che si tratta del "round 1" , quindi preparatevi ad altri turbolenti ed emozionanti faccia a faccia tra i due.

SNK ha pubblicato un trailer promozionale di Fatal Fury: City of the Wolves con protagonisti Cristiano Ronaldo e il dj Salvatore Ganacci , che faranno parte entrambi del gioco sotto forma di lottatori.

Vediamo in azione Ronaldo e Ganacci nel picchiaduro di SNK

L'annuncio di Cristiano Ronaldo e Salvatore Ganacci come nuove aggiunte di Fatal Fury: City of the Wolves ha fatto discutere molto i fan della serie, che hanno criticato la scelta di SNK di includere queste due star a causa delle pressioni del Fondo d'investimento pubblico di Bin Salman.

Senza dubbio si tratta di una scelta peculiare, sicuramente con l'obiettivo di far conoscere una serie tutto sommato di nicchia a un pubblico più ampio e giovane.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Fatal Fury: City of the Wolves a partire dal 24 aprile per PS5, Xbox Series X|S e PC. Recentemente abbiamo visto anche i trailer di presentazione di Hokutomaru e Mai Shiranui.