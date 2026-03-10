I controller PowerA per Nintendo Switch sono in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera è iniziata e, per l'occasione, sono disponibili diversi controller PowerA a prezzi scontati. Di seguito trovi un pratico riepilogo delle principali offerte, e nonostante alcuni non abbiano avuto un drastico calo di prezzo, è comunque possibile prenderli ad un prezzo scontato (l'articolo è in aggiornamento, quindi ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per vedere il prezzo effettivo):

Le principali caratteristiche

I controller Advantage sono pensati per offrire un'esperienza di gioco confortevole, ideale per i giocatori che preferiscono pad più classici in termini di struttura ed ergonomia. Grazie ai moduli a effetto Hall, le levette utilizzano sensori magnetici senza contatto che assicurano movimenti più fluidi e maggiore precisione, eliminando quindi i fastidiosi rischi di drift. Troviamo inoltre pulsanti di gioco rimappabili senza accedere ai menu di sistema. Gli altri controller che ti abbiamo proposto sono invece dotati di tecnologia Bluetooth 5.0 e batteria ricaricabile agli ioni di litio per un'autonomia di circa 30 ore.

Un controller PowerA

Ovviamente si tratta di prodotti perfetti per esperienze di gioco semplici e quotidiane; se hai esigenze particolarmente specifiche potresti dover optare per prodotti di fascia alta. Nel complesso, però, si tratta di controller particolarmente apprezzati dagli utenti. Ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera ha inizio il 10 marzo e termina il 16, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.