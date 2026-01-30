Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties al lancio non avrà i problemi della demo, assicura RGG Studio

La versione di prova, disponibile da inizio settimana su tutte le piattaforme , offre un assaggio del gioco finale, permettendo ai fan storici di osservare le novità e le migliorie rispetto all'originale. Tuttavia, dopo l'uscita della demo sono circolate immagini e video che evidenziano alcune criticità, tra cui un bug dell'auto‑esposizione che si attiva anche in aree non buie, rendendo l'immagine eccessivamente luminosa.

Ryu Ga Gotoku Studio è intervenuto sui social per rassicurare i fan: la versione completa di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties non presenterà i bug e i problemi grafici segnalati da alcuni utenti nella demo gratuita pubblicata di recente.

Tutti i problemi verranno risolti con la patch del day one

Fortunatamente, queste problematiche non saranno presenti nella versione finale: gli sviluppatori hanno confermato che verranno corrette con la patch del giorno di lancio.

"Abbiamo ricevuto segnalazioni dai giocatori riguardo a problemi grafici e ad altre criticità presenti nella demo scaricabile di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties", si legge nel comunicato. "State tranquilli: la qualità grafica della demo non rappresenta l'esperienza finale. Abbiamo in programma una patch v1.11 disponibile al lancio che risolverà i problemi di illuminazione e altre questioni legate alla qualità del gioco completo.

"Un esempio specifico riguarda i problemi visivi e di illuminazione nell'area del fiume Kubochi, nella zona di Downtown Ryukyu, che molti di voi hanno già segnalato. Questa patch includerà non solo le correzioni ai problemi sopra citati, ma anche molti altri miglioramenti."

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 a partire dal 12 febbraio.