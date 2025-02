La sensazione è che i ragazzi di Invader Studios abbiano voluto muovere una critica tutt'altro che velata al mondo del lavoro odierno , dipingendo uno scenario in cui gli operai vengono visti come pedine sacrificabili, da mandare allo sbaraglio senza preoccuparsi dei rischi che corrono.

La demo di Panic Delivery è ora disponibile gratuitamente su Steam : lo ha annunciato il team italiano Invader Studios, che punta con questa operazione a far conoscere il suo nuovo horror comedy multiplayer.

Il lavoro del futuro

Annunciato alcuni giorni fa, Panic Delivery segna una sostanziale svolta per Invader Studios dopo Daymare: 1998 e Daymare 1994: Sandcastle, che per quanto accattivamente speriamo sia il semplice frutto della volontà di diversificare il catalogo.

La demo consentirà di provare l'esperienza di Panic Delivery in anteprima rispetto al lancio, che avverrà questa primavera in accesso anticipato su Steam, cimentandosi da soli o insieme a un massimo di tre amici in una sequenza di consegne mai così folli.

Ognuno dei contratti a disposizione ci vedrà affrontare un ambiente casuale, pieno di trappole e mostri aggressivi, che dovremo percorrere alla ricerca del destinatario del pacco di turno, nel tentativo di raggiungerlo restando tutti interi.