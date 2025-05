Il controller Xbox Pulse Cipher Edizione speciale è al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller Xbox Pulse Cipher Edizione speciale . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 21%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 74,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli sul controller Xbox Pulse Cipher

Il controller Xbox Pulse Cipher Edizione speciale è un modello ufficiale di Microsoft per PC, mobile, Xbox One e Xbox Series X | S. Si tratta di un classico controller per le piattaforme di Microsoft, senza funzionalità aggiuntive o differenze tecniche.

Fronte e retro del controller Xbox Pulse Cipher Edizione

L'unica cosa che lo rende unico è l'estetica, con una scocca in plastica trasparente di colore rosso, con interni di color argento, finiture metalliche e non altri piccoli dettagli. L'impugnatura gommata Ash Gray nella parte posteriore permette di non farsi scivolare mai il controller nel momento del bisogno. Ricordate che il controller può essere rimappato tramite l'app Accessori Xbox e che potete collegare le cuffie con il jack 3.5 mm.