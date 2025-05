Acer presenta ufficialmente i nuovi PC Copilot+ Swift e Predator: specifiche tecniche e prezzi

In occasione del Computer 2025 che si sta tenendo in queste ore, Acer ha avuto modo di presentare ufficialmente i modelli di laptop delle nuove serie Swift e Predator, assicurando il massimo delle prestazioni per l'intrattenimento e la produttività: scopriamone insieme le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il listino prezzi.

Acer Swift Edge 14 AI: specifiche tecniche e prezzi Partiamo prima di tutto dal laptop Acer Swift Edge 14 AI, che tra le caratteristiche principali annovera un display OLED da 14 pollici di diagonale, dotato di rivestimento in vetro. Lo stesso display offre una riproduzione cromatica cinematografica, permettendo così la fruizione ottimale di contenuti multimediali come film, serie TV e tanto altro. Il nuovo modello vanta un peso di appena 0,99 kilogrammi, risultando estremamente comodo anche in portabilità. Al suo interno troviamo il processore Intel Core Ultra 9 288W, che abbinato ad un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5X permette di eseguire senza particolari problemi software di qualsiasi tipologia, dall'elaborazione delle immagini al montaggio video. Acer Swift Edge 14 AI Il laptop offre inoltre un massimo di 1 TB di memoria interna, utile per l'archiviazione di file, video e qualsiasi altro file di lavoro. Ottima anche l'autonomia dichiarata dalla compagnia, pari a 21 ore, permettendo così di arrivare serenamente alla fine della giornata senza scendere a compromessi. Per chi fosse interessato ad acquistarlo, Acer Swift Edge 14 AI sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal mese di giugno, ad un prezzo consigliato di 1599 euro.

Acer Swift Go 16 AI e Swift Go 14 AI: specifiche tecniche e prezzi I nuovi Acer Swift Go 16 AI e Swift GO 14 AI sono caratterizzati da uno spessore sottile e da un peso estremamente ridotto, risultando al tempo stesso estremamente efficienti per i carichi di lavoro d'intelligenza artificiale. Entrambi i modelli offrono un display OLED, rispettivamente da 16 e 14 pollici di diagonale, dotato di certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 500 e EyeSafe 2.0, per garantire la fedeltà cromatica e la salute visiva. Grande spazio è stato riservato alla produttività, con la presenza del touchpad Acer Multi-Control che permette di gestire il flusso di lavoro in maniera più efficiente. Acer Swift Go 16 AI I nuovi laptop Swift AI montano inoltre una webcam IR con risoluzione Full HD, che permette l'accesso biometrico sicuro al dispositivo attraverso il riconoscimento facciale con Windows Hello. Per chi fosse interessato ad acquistarlo, Acer Swift Go 16 AI sarà disponibile in Italia a partire dal mese di agosto, con un prezzo suggerito di 1299 euro. Di contro, Acer Swift Go 14 AI sarà disponibile in anticipo da luglio, con un prezzo di 1199 euro.