Stellar Blade non è più bloccato su Steam: la demo è scaricabile anche in Paesi dove il PSN non è disponibile

Come probabilmente ricorderete, Stellar Blade è uno di quei giochi che non richiede un account PSN per poter funzionare tramite Steam, ma al tempo stesso era bloccato in tutte quelle regioni che non supportano il network di PlayStation .

Stellar Blade non è più bloccato (o quasi)

Tramite l'account Twitter ufficiale, viene spiegato che la demo di Stellar Blade è la stessa che abbiamo visto su PS5 (prima area con primo boss e poi una modalità extra per combattere contro un boss di metà gioco, con vari costumi a disposizione).

Il dettaglio più importante però è che la demo è gratuita e scaricabile in circa 250 Paesi in tutto il mondo. Si tratta di una conferma che Stellar Blade non è più bloccato nelle regioni dove il PSN non è disponibile. Tramite SteamDB possiamo anche vedere che ci sono delle nazioni che hanno bloccato il videogioco, ma si tratta di una scelta nazionale per censurare l'opera.

In Bielorussia, Russia, Nord Corea, Cuba, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Syria e Vietnam non è possibile attivare o acquistare Stellar Blade. Prima la lista comprendeva 130 nazioni. L'Italia non ha problemi di questo tipo, visto che dispone dell'accesso al PSN, ma in ogni caso è una buona notizia per tutti i videogiocatori del mondo.

Infine, segnaliamo che Stellar Blade 2 potrebbe avere già un periodo di uscita definito e non lontano.