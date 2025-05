Rematch è in sconto con la prenotazione per PC Steam: scoprite un nuovo modo di giocare a calcio

Rematch, il gioco di calcio dai creatori di Sifu, sarà disponibile il 19 giugno e se anche voi non vedete l'ora di darvi al calcio in questo nuovo formato, allora dovreste prenotare il gioco per PC Steam tramite Instant Gaming con uno sconto. Potete risparmiare per tutte le versioni, con ad esempio uno sconto di 7€ per la versione Elite Edition. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. In tutti i casi, si tratta di una prenotazione con assicurazione: se il prezzo dovesse calare dopo la vostra prenotazione, vi verrà rimborsata la differenza, quindi pagherete sempre il prezzo più basso possibile senza dover fare nulla.

I contenuti delle varie edizioni di Rematch

Rematch in Versione Pro include il gioco, l'accesso anticipato di 72 ore, due biglietti potenziamento Pass capitano, lo Sfondo e Titolo giocatore Blasone, la Canotta Blasone, il Motivo Blasone, il Set di gioielli Blasone. Se prendete invece la versione Elite, si aggiungono le Scarpe Glitch, l'ambiente in realtà aumentata Blasone e il Cappello Blasone. Tutti i preordini includono il Cappello Tifoso.

Rematch è un gioco di calcio multigiocatore online che ci mette nei panni di un singolo giocatore della squadra. Dobbiamo affrontare partite 5 vs 5 molto veloci con una visuale in terza persona; si tratta di un modo alternativo per giocare rispetto al classico EA Sports FC. In Rematch non ci sono statistiche, quindi conta solo la propria abilità all'interno di un gioco in cui non esistono falli, fuorigioco o pause. Il gioco avrà varie stagioni con nuovi contenuti sempre in arrivo.