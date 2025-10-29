The Boys: Stagione 5 arriverà "ragionevolmente presto", lo showrunner aggiorna sull'uscita della serie TV

I lavori procedono spediti verso la conclusione

"Stiamo lavorando sodo per concludere la stagione finale di The Boys", ha scritto Kripke su Instagram. "Ecco me e alcuni membri del team VFX oggi. Il montaggio è terminato, siamo circa a metà strada con gli effetti speciali, la musica e il colore. Sono davvero contento di come sta andando e non vedo l'ora che lo vediate. Finiremo in grande stile. IN ARRIVO (ragionevolmente) PRESTO".



La quarta stagione è andata in scena nel giugno 2024, quindi l'attesa per l'ultima stagione della serie è notevole, considerando il tempo passato.

Tuttavia, nel frattempo abbiamo avuto modo di vedere i nuovi eventi della serie spin-off, Gen V, il cui finale della Stagione 2 si collega agli eventi che verranno poi approfonditi in The Boys 5, presentandosi come una specie di The Boys 4.5.

A questo punto non ci resta che attendere ulteriori informazioni, con l'uscita della nuova stagione che è prevista per il 2026 ma ancora senza una tempistica precisa.