The Boys: Stagione 5 arriverà "ragionevolmente presto", lo showrunner aggiorna sull'uscita della serie TV

Proseguono a pieno regime i lavori su The Boys: Stagione 5, con lo showrunner Eric Kripke che nelle ore scorse ha pubblicato un aggiornamento sull'uscita della serie TV, sostenendo che la prossima stagione arriverà "ragionevolmente presto".
Non siamo per niente di fronte a una data di uscita precisa e Kripke chiaramente mantiene un approccio molto cauto per quanto riguarda la tempistica di lancio della nuova stagione, ma sembra anche voler indicare una certa fiducia sull'andamento dei lavori.
Sembra insomma che la questione stia procedendo in maniera piuttosto spedita, ma ci vorrà comunque ancora un po' di tempo per concludere il tutto, considerando peraltro che la Stagione 5 dovrebbe rappresentare la conclusione della serie TV di The Boys.
I lavori procedono spediti verso la conclusione
"Stiamo lavorando sodo per concludere la stagione finale di The Boys", ha scritto Kripke su Instagram. "Ecco me e alcuni membri del team VFX oggi. Il montaggio è terminato, siamo circa a metà strada con gli effetti speciali, la musica e il colore. Sono davvero contento di come sta andando e non vedo l'ora che lo vediate. Finiremo in grande stile. IN ARRIVO (ragionevolmente) PRESTO".
La quarta stagione è andata in scena nel giugno 2024, quindi l'attesa per l'ultima stagione della serie è notevole, considerando il tempo passato.
Tuttavia, nel frattempo abbiamo avuto modo di vedere i nuovi eventi della serie spin-off, Gen V, il cui finale della Stagione 2 si collega agli eventi che verranno poi approfonditi in The Boys 5, presentandosi come una specie di The Boys 4.5.
A questo punto non ci resta che attendere ulteriori informazioni, con l'uscita della nuova stagione che è prevista per il 2026 ma ancora senza una tempistica precisa.