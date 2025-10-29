0

Amazon porta in Italia Echo Dot Max ed Echo Studio: audio premium, IA di nuova generazione, prezzo e disponibilità

Amazon lancia in Italia Echo Dot Max ed Echo Studio, smart speaker con audio premium e chip AI di nuova generazione. Scopriamo il prezzo e le funzionalità.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/10/2025
Echo Dot Max

Amazon annuncia la disponibilità in Italia di Echo Dot Max ed Echo Studio, i nuovi smart speaker con qualità audio avanzata e un'architettura hardware pensata per le esperienze basate su intelligenza artificiale generativa tramite Alexa+, in arrivo prossimamente.

Il nuovo Echo Dot Max rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alla quinta generazione. Grazie a due speaker integrati, offre bassi tre volte più intensi e un suono che si adatta automaticamente allo spazio. Echo Studio, invece, supporta audio spaziale e Dolby Atmos, offrendo un'esperienza immersiva con bassi ricchi e un suono tridimensionale.

Ulteriori dettagli

L'Echo Studio unisce eleganza e potenza in un formato più compatto, il 40% più piccolo rispetto al modello originale. Il design sferico con maglia 3D garantisce trasparenza acustica e un look moderno.

Echo Dot Max ed Echo Studio
Echo Dot Max ed Echo Studio

Entrambi i dispositivi sono alimentati da chip personalizzati (AZ3 e AZ3 Pro), dotati di acceleratori AI per migliorare le interazioni vocali e supportare modelli linguistici avanzati. La piattaforma Omnisense sfrutta sensori audio, radar WiFi e ultrasuoni per creare esperienze Alexa più naturali e personalizzate. Con la futura funzione Alexa Home Theater sarà possibile collegare 5 device Echo.

#Tecnologia
