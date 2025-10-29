Little Nightmares I & II per Nintendo Switch è in sconto su Instant Gaming al 64%

Su Instant Gaming è disponibile Little Nightmares I & II per Nintendo Switch a 18 € invece di 50 €, con uno sconto del 64%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 21,96 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso il gioco andrà riscattato su Nintendo eShop. Non dovrete fare altro che inserire la key che riceverete dopo aver effettuato l'acquisto.

Little Nightmares I & II in offerta

Si tratta di una raccolta di due giochi Little Nightmares, perfetta se non avete ancora recuperato l'avventura pluripremiata a partire dal 2017. Nel primo gioco dovrete aiutare Six a scappare da una grande nave misteriosa. Nel sequel, invece, dovrete aiutare Six e Mono a scoprire gli oscuri segreti del Ripetitore. Aspettatevi quindi aree intricate, esperienze adrenaliniche e nemici inquietanti.

Non sarete mai al sicuro e dovrete costantemente nascondervi o fuggire, e a contribuire all'esperienza sarà un'atmosfera straordinaria, insieme ad enigmi sempre più elaborati e coinvolgenti. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del secondo capitolo con tutti i dettagli. Se invece volete recuperare la recensione del primo capitolo, potete trovarla a questo link.