Kingdom Come: Deliverance 2 si mostra in un nuovo video con gameplay, tra esplorazione e combattimenti

In attesa di una ulteriore presentazione più ampia prevista per domani, Kingdom Come: Deliverance 2 si è mostrato anche in un trailer durante l'Opening Night Live della Gamescom 2024, con un po' di gameplay concentrato sull' esplorazione e i combattimenti nel gioco.

Un assaggio del gameplay

Come il primo capitolo, Kingdom Come: Deliverance 2 è un RPG in prima persona che si concentra sulla storia e su una rappresentazione alquanto realistica della Boemia medievale.

Dalla prospettiva in soggettiva, il gioco presenta combattimenti realistici, con i giocatori che devono brandire le varie armi per parare, bloccare e colpire i nemici.

È anche possibile utilizzare balestre e archi per attaccare a distanza, consentendo così una certa varietà di approcci allo scontro, come possiamo vedere nel trailer, che mostra anche diversi scorci di ambientazioni varie da esplorare.

Kingdom Come: Deliverance 2 ha la data di uscita fissata per l'11 febbraio 2025 per Xbox Series X|S, PS5 e PC. Dopo questo teaser trailer, la prossima presentazione è prevista dunque per domani, 21 agosto.

In tale occasione, un nuovo trailer di gameplay di 25 minuti con "quasi nessun taglio" sarà presentato in anteprima, oltre alla presentazione della Collector's Edition fisica. Alla Gamescom sarà disponibile anche una demo giocabile, che verrà attentamente testata dagli inviati.