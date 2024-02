Spalletti vieta la PS5 alla Nazionale: i calciatori fanno le ore piccole su Call of Duty

A quanto pare i calciatori della Nazionale sono dei giocatori incalliti, tanto da fare le ore piccole giocando con la PS5 a titoli come Call of Duty, il che ha costretto il ct Luciano Spalletti a bandire la console di Sony dai ritiri per non compromettere le loro prestazioni in campo in vista degli Europei 2024, al motto "in Nazionale si sta sul pezzo, non si cazzeggia".

"Maglia, valori, orgoglio, responsabilità, non sono parole che uso a caso, anche se qualcuno deve averlo pensato...", ha detto Spalletti in un'intervista con la Gazzetta dello Sport. "Alcuni giocatori devono aver creduto che Spalletti abbaia e poi non ha i dentini, invece si sbagliano e ora ci sono delle cose che vanno messe in chiaro. Da qui in avanti le Playstation le lasciano a casa e non le portano più. Glielo invento io un giochino a cui pensare per distrarsi la notte. Vengono da me e gli do i compiti da fare la sera se non sono bastati quelli di giorno. Perché in Nazionale si sta sul pezzo, concentrati, non si cazzeggia."