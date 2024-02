Dungeons of Hinterberg: data di uscita rinviata su Xbox, PC e Game Pass per l'action GDR fantasy

Il publisher Curve Games e gli sviluppatori di Microbird hanno comunicato il rinvio della data di uscita di Dungeons of Hinterberg . Il promettete action RPG misto a elementi social precedente in programma per la primavera è stato rinviato all'estate . Al lancio sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC e all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.

In vacanza sulle alpi in cerca di dungeon

Dungeons of Hinterberg, è un action-RPG ambientato in una versione fantasy del nostro mondo, dove fare i turisti a caccia di dungeon è considerata una vacanza perfetta. In questo contesto, vestiremo i panni di Luisa, un'avventuriera in cerca di emozioni forti, che ha deciso di viaggiare fino a Hinterberg, una versione fantasy delle Alpi austriache e ambientazione fa da sfondo alle vicende del gioco. Durante l'avventura potremo esplorare in lungo e largo montagne e foreste alla ricerca di dungeon nascosti e mostri da sconfiggere.

Il gioco punta forte anche sulla componente sociale: al termine di ogni giornata virtuale potremo tornare al borgo e interagire con vari personaggi secondari, scoprendo così anche maggiori dettagli sulla lore, scoprire la posizione di nuovi dungeon e talvolta anche imparare nuove magie, abilità offensive e ricette per il crafting.

Se volete saperne di più, ecco il nostro provato di Dungeons of Hinterberg pubblicato lo scorso anno.