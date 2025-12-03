2

PS5 ha ricevuto oggi un nuovo aggiornamento di sistema, vediamo cosa cambia e le novità

Sony ha pubblicato a sorpresa un nuovo aggiornamento di sistema per PS5, con un update di dimensioni minori ma che va a modificare alcuni aspetti della console interessanti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/12/2025
PS5 Pro

Sony ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5, lanciato piuttosto a sorpresa e volto sia a incrementare la stabilità del software che a migliorare alcuni aspetti particolari nell'uso della console.

Si tratta dell'update identificato con il codice 25.08-12.40.00 e dovrebbe essere disponibile in queste ore anche in Europa, richiedendo il download di circa 1,3 GB di dati, previsto per il 3 dicembre e dunque nella giornata di oggi.

Non è un aggiornamento di grandi dimensioni, ma pur essendo marginale non si limita al solito rafforzamento della stabilità, andando a lavorare anche su alcuni aspetti specifici della console in termini di funzionalità.

Miglioramenti ai messaggi

Nonostante l'update 25.08-12.40.00 non sia stato comunicato in maniera ufficiale al pubblico, e dunque non rientri in quegli aggiornamento di maggiore respiro che modificano in maniera sensibile l'uso di PS5, contiene comunque alcuni elementi che portano a risultati visibili.

Queste sono le caratteristiche dichiarate da Sony per quanto riguarda l'aggiornamento di oggi:

  • Miglioramento dei messaggi e dell'utilizzo su alcuni schermi
  • Miglioramento delle performance e della stabilità del sistema

Non è ancora chiaro cosa venga modificato nella funzionalità dei messaggi, ma è possibile che l'update vada a correggere un bug che era emerso di recente, con le comunicazioni che non venivano segnalate come già lette.

Il PlayStation Store lancia le Offerte di fine anno, con migliaia di sconti per PS4 e PS5 Il PlayStation Store lancia le Offerte di fine anno, con migliaia di sconti per PS4 e PS5

Per il resto, ovviamente si tratta di incrementare la stabilità del sistema e su questo aspetto è difficile avere dei riscontri precisi, ma la patch avrà anche a che fare con ulteriori restrizioni nei confronti di pirateria e simili.

Nei giorni scorsi avevamo visto PS5 aggiornare l'area di Benvenuto con un nuovo widget, un nuovo sfondo animato e non solo.

#Sony
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PS5 ha ricevuto oggi un nuovo aggiornamento di sistema, vediamo cosa cambia e le novità