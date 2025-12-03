PS5 ha ricevuto oggi un nuovo aggiornamento di sistema, vediamo cosa cambia e le novità

Non è un aggiornamento di grandi dimensioni, ma pur essendo marginale non si limita al solito rafforzamento della stabilità , andando a lavorare anche su alcuni aspetti specifici della console in termini di funzionalità.

Si tratta dell'update identificato con il codice 25.08-12.40.00 e dovrebbe essere disponibile in queste ore anche in Europa, richiedendo il download di circa 1,3 GB di dati, previsto per il 3 dicembre e dunque nella giornata di oggi.

Sony ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5 , lanciato piuttosto a sorpresa e volto sia a incrementare la stabilità del software che a migliorare alcuni aspetti particolari nell'uso della console.

Miglioramenti ai messaggi

Nonostante l'update 25.08-12.40.00 non sia stato comunicato in maniera ufficiale al pubblico, e dunque non rientri in quegli aggiornamento di maggiore respiro che modificano in maniera sensibile l'uso di PS5, contiene comunque alcuni elementi che portano a risultati visibili.

Queste sono le caratteristiche dichiarate da Sony per quanto riguarda l'aggiornamento di oggi:

Miglioramento dei messaggi e dell'utilizzo su alcuni schermi

e dell'utilizzo su alcuni schermi Miglioramento delle performance e della stabilità del sistema

Non è ancora chiaro cosa venga modificato nella funzionalità dei messaggi, ma è possibile che l'update vada a correggere un bug che era emerso di recente, con le comunicazioni che non venivano segnalate come già lette.

Per il resto, ovviamente si tratta di incrementare la stabilità del sistema e su questo aspetto è difficile avere dei riscontri precisi, ma la patch avrà anche a che fare con ulteriori restrizioni nei confronti di pirateria e simili.

Nei giorni scorsi avevamo visto PS5 aggiornare l'area di Benvenuto con un nuovo widget, un nuovo sfondo animato e non solo.