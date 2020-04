Call of Duty: Warzone, oltre 156.000 ore di streaming a marzo 2020 in Cina

Call of Duty: Warzone è stato protagonista di oltre 156.000 ore di streaming nel mese di marzo in Cina, coinvolgendo oltre 6.800 streamer che durante le trasmissioni hanno incassato circa 317.000 dollari.

Il battle royale di Activision è il nono gioco più popolare nel paese, eppure è stato in grado di totalizzare numeri incredibili. Del resto non è un caso se Call of Duty: Warzone vanta oltre 50 milioni di giocatori.

Stando ai dati raccolti da Douyu, il gioco più popolare in Cina nel mese di marzo 2020 è stato Arena of Valor, il coinvolgente MOBA per iOS e Android prodotto da Tencent, seguito da PUBG e da League of Legends.

Call of Duty: Warzone è quasi l'ultimo della classifica, davanti solo a World of Warcraft. Ecco la top 10.

I giochi più popolari in Cina a marzo 2020