Assassin's Creed: nuovo gioco ufficiale con ambientazione vichinga

Ormai lo sappiamo, Ubisoft sta annunciando ufficialmente il nuovo Assassin's Creed. Durante la sua diretta sul canale Twitch di Assassin's Creed, l'artista BossLogic ha cominciato a disegnare uno scenario completamente inedito per la serie, confermando in questo modo l'ambientazione vichinga. Ma non solo, nel suo disegno c'è anche uno scenario medioevale, che sembra ispirato ai paesaggi inglesi. Adesso non ci resta che scoprire maggiori informazioni sul protagonista e soprattutto il nome del nuovo capitolo.

La diretta iniziata nel primo pomeriggio di BossLogic si sta rivelando estremamente interessante. Ubisoft, infatti, ha scelto l'artista australiano per svelare al mondo il nuovo Assassin's Creed. A questo punto dell'opera, infatti, nonostante manchino diversi dettagli è possibile capire che si sta parlando di un capitolo inedito e soprattutto che l'ambientazione sarà quella nordica.

I vichinghi, il loro duro modo di vivere e le loro gesta faranno da sfondo al nuovo capitolo della celebre serie di open world di Ubisoft. Nelle settimane precedenti abbiamo potuto leggere numerosi rumor riguardanti questo nuovo capitolo, così come anticipazioni sul nome: si chiamerà, effettivamente, Ragnarok o in un altro modo?

Questo dubbio viene anche osservando il disegno. La metà sinistra sembra quella norrena e vichinga. C'è pure un Dreki, la tipica nave vichinga. Mentre quella destra mostra un paesaggio più caldo, dominato da un castello dalle fattezze medioevali che assomiglia molto a quello di Bamburgh, nella vecchia Northumbria. Si tratterà di un doppio scenario? Le scandinavia dei vichinghi e i regni inglesi del nono-decimo secolo d.C. in stile Vikings?

Nel frattempo la pagina Facebook ufficiale di Assassin's Creed toglie qualunque dubbio: "Sta soffiando un vento dal Nord... Stanno arrivando e non hanno paura di niente. Segui il nostro streaming per scoprire l'ambientazione del prossimo #AssassinsCreed".

Per scoprire tutti gli ultimi dettagli non ci resta che restare in attesa di BossLogic e vedere fin dove si spingerà il suo disegno. Nel caso in cui vogliate seguire la diretta in nostra compagnia, a partire dalle 21 seguiremo le fasi finali del disegno in diretta su Twitch nella nostra lunga maratona.