Sonic the Hedgehog 1 e 2 saranno rimossi da Google Play e App Store

Sega ha annunciato che presto rimuoverà Sonic the Hedgehog 1 e 2 da Google Play e App Store. Quindi non saranno più scaricabili su sistemi Android e iOS e tutte le microtransazioni saranno bloccate. Volendo, chi lo possiede potrà continuare a giocarci offline, il che non è propriamente un male, anche se ciò significa che il supporto sarà azzerato e che non viene garantità la compatibilità con le nuove versioni dei due sistemi operativi e con gli hardware futuri.