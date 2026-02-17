Sonic the Hedgehog 1 e 2 saranno rimossi da Google Play e App Store

0

Sega ha annunciato che presto rimuoverà da App Store e Google Play Sonic the Hedgehog 1 e 2, non si sa bene per quale motivo.

Sega ha annunciato che presto rimuoverà Sonic the Hedgehog 1 e 2 da Google Play e App Store. Quindi non saranno più scaricabili su sistemi Android e iOS e tutte le microtransazioni saranno bloccate. Volendo, chi lo possiede potrà continuare a giocarci offline, il che non è propriamente un male, anche se ciò significa che il supporto sarà azzerato e che non viene garantità la compatibilità con le nuove versioni dei due sistemi operativi e con gli hardware futuri.

Dove scaricarli

L'annuncio è stato dato con un messaggio in app, in cui si può leggere a chiare lettere: "Il supporto per questo gioco sarà bloccato, ma potrai continuare a giocare offline! Se vuoi conoscere altri grandi giochi di Sega, clicca sl link sottostante."

Alcuni, vista la novità, hanno ironizzato sul fatto che i due giochi facciano parte della linea "SEGA Forever", che possiamo tradurre in "SEGA per sempre". Altri, con maggiore acume, hanno sottolineato come fossero due delle migliori versioni in assoluto di Sonic the Hedgehog 1 e 2, che venivano usate anche dai fan per i loro progetti.

Comunque, per adesso entrambi i giochi sono ancora scaricabili. Potete farlo seguendo i link riportati qui sotto. Scegliete in base al titolo e alla versione che vi interessa.

