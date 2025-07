LG UltraGear 45GS95QE-B, l’OLED ultrawide è in sconto a un prezzo mai visto

Per quanto riguarda le prestazioni, il refresh nativo di 240 Hz, con tempo di risposta pari a 0,03 ms, allinea il 45GS95QE-B ai monitor da torneo, pur offrendo una superficie molto più ampia . A disciplinare il frame-rate ci pensano FreeSync Premium Pro e G-SYNC Compatible, mentre la dotazione di porte - due HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 DSC e USB-C da 90 W - assicura piena banda sia ai PC di ultima generazione sia alle console 4K/120 Hz, con l'aggiunta di un cavo unico per i laptop Thunderbolt.

Il nuovo UltraGear da 45 pollici incarna tutto ciò che oggi definisce un monitor da gioco di fascia alta. Il pannello WOLED, con una curvatura 800 R, distende la risoluzione WQHD (3440 × 1440) su un rapporto 21:9 che riempie la visione periferica e trasforma simulazioni di guida, MOBA e film in un vero "schermo cinematografico personale". La tecnologia a pixel auto-illuminanti garantisce un nero assoluto, mentre la certificazione HDR True Black spinge le luci di picco fino a 1000 nit mantenendo profondità e dettaglio nelle ombre. Chi vuole saltare subito alla pagina d'acquisto può farlo cliccando su questo link diretto al sito LG .

Sconto doppio, come funziona davvero

La promozione attiva sullo store LG parte dal listino di 1239€ e applica, al semplice login, il ribasso riservato ai Clienti Member: un 10% automatico che porta il subtotale a 1093€. Nel riepilogo finale del carrello basta poi digitare il codice MULTIPLAYER5 per sottrarre un ulteriore 5%, sigillando il prezzo a 1032€. La spedizione è gratuita, mentre i pagamenti possono essere divisi in rate zero interessi con Klarna, PayPal o Apple Pay; chi preferisce un piano più lungo può chiedere il finanziamento tradizionale fino a quaranta mesi.

L'occasione, come spesso accade con le campagne LG Member, vive su una finestra temporale circoscritta e su scorte limitate: quando i pezzi allocati finiscono o il timer raggiunge la data di chiusura, fissata per il 20 agosto, i listini tornano a prezzo pieno. Se state valutando un upgrade "definitivo" all'esperienza OLED, conviene cogliere il momento: clic, login, inserimento del coupon e il vostro nuovo schermo curvo da 45 pollici viaggia verso casa, pronto a rivoluzionare la postazione.