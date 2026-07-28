I giochi in uscita ad agosto su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

Sono davvero tanti e tutti interessanti, i giochi in uscita ad agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2: un mix di esperienze differenti ma ugualmente affascinanti, che promettono di catapultarci all'interno di mondi tanto suggestivi quanto insidiosi; a cominciare da Beast of Reincarnation, con il suo Giappone post-apocalittico e una formula action RPG apparentemente così lontana dallo stile di Game Freak. Chi ama i combattimenti potrà tuffarsi nei coloratissimi scontri quattro-contro-quattro di Marvel Tōkon: Fighting Souls, oppure impugnare una spada e affrontare interminabili ondate di nemici sempre più forti all'interno di soulslike come Elden Ring - al debutto su Nintendo Switch 2 con la Tarnished Edition - o il promettente Mortal Shell 2, che porta avanti la saga firmata Cold Symmetry con un nuovo, entusiasmante capitolo. Per chi desidera qualcosa di diverso non c'è che l'imbarazzo della scelta: dalle iconiche sequenze dei classici che compongono la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 all'accattivante mix di stealth e azione proposto da Resonance: A Plague Tale Legacy, per arrivare infine ai campi da calcio sterminati e alle incredibili prodezze atletiche di Captain Tsubasa 2: World Fighters.

Beast of Reincarnation In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 4 agosto Sullo sfondo di un Giappone post-apocalittico, Beast of Reincarnation ci mette al comando di Emma, una giovane emarginata che porta addosso i segni di una misteriosa piaga che sta distruggendo ciò che resta del mondo. La ragazza decide quindi di partire per una missione insieme al suo fedele cane, Koo: un animale dotato di capacità straordinarie. L'obiettivo della protagonista del gioco è chiaramente quello di trovare l'origine del male e distruggerla, ma raggiungerlo sarà tutt'altro che semplice: fra i boschi apparentemente rigogliosi che ricoprono gran parte dello scenario si nascondono orde di creature violente e letali, nonché giganteschi mostri che dovremo sconfiggere per assorbirne i poteri e prepararci allo scontro finale con la Bestia della Reincarnazione.

Marvel Tōkon: Fighting Souls In uscita su PC e PS5 il 6 agosto Sviluppato dagli esperti di Arc System Works, Marvel Tōkon: Fighting Souls è un entusiasmante picchiaduro a squadre in cui potremo cimentarci con frenetici scontri quattro-contro-quattro al comando di eroi del calibro di Spider-Man, Iron Man, Captain America, Ghost Rider, Star-Lord e tanti altri, sfruttando le loro capacità e i loro poteri per avere ragione dei nostri avversari. Captain America affronta Iron Man in Marvel Tōkon: Fighting Souls Il sistema tag non si limita a introdurre meccaniche di supporto, bensì sprona i giocatori a comporre la propria squadra combinando le abilità dei vari personaggi al fine di ottenere la sinergia perfetta per lo stile di combattimento che si vuole portare sullo schermo, dando vita a battaglie assolutamente spettacolari sullo sfondo di alcune fra le ambientazioni più iconiche dell'universo Marvel. Abbiamo provato Marvel Tōkon: Fighting Souls lo scorso dicembre.

Mortal Shell 2 In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 20 agosto Mortal Shell 2 rilancia l'esperienza soulslike targata Cold Symmetry dopo il successo del primo capitolo, catapultandoci ancora una volta all'interno del suo mondo oscuro e inquietante ma puntando stavolta su di un gameplay più veloce, brutale e ricco di possibilità, pur senza rinunciare alla meccanica dello scambio di corpi che caratterizza fortemente la saga. Uno dei nemici di Mortal Shell 2 Così, al comando della misteriosa entità nota come Harbinger, avremo il compito di recuperare alcune preziose uova che potrebbero ripristinare l'equilibrio del regno ma che sono state sottratte da creature particolarmente potenti, che dovremo trovare e affrontare mentre esploriamo un open world che include oltre sessanta dungeon, disegnato per premiare la nostra curiosità e la voglia di scoprire nuovi luoghi.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S, NSW e NSW2 il 27 agosto Dopo la raccolta di classici del Volume 1, la Metal Gear Solid: Master Collection torna con una seconda parte all'insegna di esperienze più recenti, proponendoci riedizioni migliorate di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker; oltre a una chicca come Metal Gear: Ghost Babel, il primo episodio portatile della saga, pubblicato originariamente su Game Boy e Game Boy Color nel 2000. Old Snake in una scena di Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 Guns of the Patriots rappresenta senza dubbio il pezzo forte di questo Volume 2: ambientato in un futuro dominato da compagnie militari private, afflitto da una guerra controllata attraverso sofisticati sistemi informatici, il gioco segue uno Snake ormai invecchiato, chiamato a un'ultima missione per fermare Liquid Ocelot. Peace Walker si pone invece come il sequel diretto di Snake Eater e racconta la nascita della leggenda di Big Boss, ponendo le basi per ciò che accadrà in The Phantom Pain.

Resonance: A Plague Tale Legacy In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 27 agosto Resonance: A Plague Tale Legacy si svolge quindici anni prima rispetto agli eventi di Requiem e ha come protagonista Sophia, l'affascinante e determinata ladra che abbiamo conosciuto nel corso dell'ultima avventura di Amicia e Hugo. Nel gioco potremo scoprire il suo passato e gettare nuova luce sui misteri che circondano la Macula, intrecciando storia e leggende per dare vita a un racconto che anche stavolta promette grandi cose. Sophia impegnata in un combattimento in Resonance: A Plague Tale Legacy Rispetto ai primi due capitoli di A Plague Tale, infatti, Resonance non si limita a riproporre l'ormai collaudato impianto stealth e il suo contorno di enigmi ambientali, bensì introduce sequenze action sotto forma di combattimenti e un inedito sistema che alterna le epoche, consentendoci di rivivere sequenze appartenenti a una storia antica che tuttavia si ricollega in qualche modo alle vicende della protagonista. Abbiamo provato Resonance: A Plague Tale Legacy alcune settimane fa.

Star Wars Zero Company In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 27 agosto Il tanto chiacchierato strategico a turni ambientato nell'universo di Guerre Stellari si prepara finalmente al debutto con Star Wars Zero Company, forte di una storia completamente originale in cui ci troveremo a coordinare le azioni di un'unità speciale chiamata appunto Compagnia Zero, incaricata di affrontare una nuova e misteriosa minaccia che potrebbe mettere in pericolo l'intera galassia. Una sequenza di Star Wars Zero Company Nei panni di Hawks, un ex ufficiale della Repubblica che viene richiamato in servizio dopo gli eventi della guerra, dovremo guidare un team composto da individui provenienti dalle fazioni più disparate, dotati di abilità ed esperienze differenti, per portare a termine missioni sempre più complesse puntando su un'attenta pianificazione e un utilizzo intelligente delle caratteristiche di ogni unità.

Captain Tsubasa 2: World Fighters In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 28 agosto Le entusiasmanti partite a calcio di Holly e Benji tornano in Captain Tsubasa 2: World Fighters, una nuova e ancora più interessante trasposizione dell'opera di Yoichi Takahashi, dotata di un roster ampliato e di una modalità storia completamente nuova, scritta in collaborazione con l'autore e incentrata sul cammino della nazionale giapponese in una competizione internazionale che la vedrà affrontare le squadre più forti del mondo. Uno spettacolare contrasto in Captain Tsubasa 2: World Fighters Anche sul piano del gameplay le novità non mancano: pur mantenendo l'immediatezza del primo episodio, World Fighters migliora i contrasti fra attaccanti e difensori, aumenta le animazioni legate a ogni tipo di manovra e introduce mosse speciali inedite, insieme a un roster composto da oltre centodieci personaggi giocabili e ventidue nazionali. E la grafica? È ancora più fedele allo stile dell'anime. Abbiamo provato Captain Tsubasa 2: World Fighters alcuni giorni fa.

Elden Ring In uscita su NSW2 il 28 agosto Elden Ring debutta su Nintendo Switch 2 con la ricca Tarnished Edition: un'edizione che include non solo il gioco base ma anche l'espansione Shadow of the Erdtree e una serie di contenuti esclusivi fra nuove armi, skin inedite e bonus extra. Ci troviamo insomma di fronte a un pacchetto estremamente corposo, che porta sulla console ibrida giapponese l'ultima, straordinaria esperienza soulslike firmata FromSoftware. Uno degli scenari di Elden Ring Catapultati nell'Interregno, un vasto open world dark fantasy nato dalla collaborazione fra Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, in Elden Ring guideremo un guerriero Senzaluce che viene richiamato in patria dopo la distruzione dell'Anello Ancestrale per raccogliere le Grandi Rune, affrontare i signori decaduti che governano le regioni del regno e conquistare il titolo di Lord Ancestrale.